Az izraeli hadseregnek a Gázai övezetben véghez vitt műveletét a vezető izraeli politikusok és számos más ország vezető politikusa a már több mint 44 ezer polgári személy meggyilkolásának ismerete ellenére is „jogos önvédelemnek” nevezik. Így hazudnak, s egyben válnak az izraeli népirtás cinkosává egyes magyarországi politikusok, illetve a hazai média. Mose (Bogi) Jaalon, volt izraeli védelmi miniszter azonban kimondta: a Gázai övezetet lényegében megtisztítják az araboktól.

Mose (Bogi) Jaalon (74) tegnap, szombaton interjút adott az izraeli Demokrata TV héber nyelvű tévécsatornának. A nyilatkozó Jaalon pedig nem akárki, hanem korábban védelmi miniszter, a hadsereg vezérkari főnöke, a katonai hírszerzés (AMAN) főnöke, a biztonságpolitikai kabinet tagja, a stratégia ügyek minisztere volt. Mose (Bogi) Jaalon a stúdióban a többi között kijelentette:

Mose (Bogi) Jaalont a bátor és őszinte megnyilatkozásáért tegnap este óta természetesen össztűz alá veszik Izraelben. Megpróbálták rávenni, hogy vonja vissza szavait vagy magyarázza meg a kijelentését. Csakhogy Jaalon erre nem volt hajlandó, hanem megismételte és megerősítette a nagy vihart kavart véleményét.

Az izraeli Demokrata TV-ben elhangzott interjú lényegi részét időközben az X-re is kitették, s ennek magyar fordítását már csak a vezető magyar politikusok és a vétkesekkel cinkos, de egyáltalán nem néma hazai média okulásáért is közöljük:

Mose Jaalon: Ki támogatja (az arabok és a zsidók – H. J.) szétválását? S ennek nincs köze a jobb- és baloldalhoz. A szétválást támogatjuk, s nem pedig egy kétnemzetű, apartheid államot. Vagy pedig induljunk el azon az úton, amelyen jelenleg terelnek bennünket: katonailag szálljunk meg (területeket), majd kebelezzük be őket, hajtsunk végre etnikai tisztogatást. Nézzék csak, mi folyik most a Gázai övezet északi részében: transzfer folyik ott, vagy nevezzék önök annak, aminek akarják. Majd végül létesítsünk ott zsidó településeket. Erről van szó.

S ha megnézzünk a közvélemény-kutatások eredményét, a legtöbb területen az izraeli lakosság 70 százaléka – ami néha kicsit több, néha egy picivel kevesebb, de akkor is kétharmad – az elsőként említett utat támogatja, ami egy zsidó demokratikus, liberális stb. utat is jelenti. De jelenti a (két nép) szétválását is. S ezért itt nem szabad megzavarodnunk, mert aki össze akarja zavarni a gondolatainkat, az nem más, mint aki jelenleg nem kevesebbe, mint pusztulásba vezet bennünket.

Riporter: Ön két olyan szót mondott az előbb, amelyet nem gondoltam volna, hogy valaha is hallok öntől: etnikai tisztogatás a Gázai övezetben. Ön azt gondolja, hogy ebbe az irányba tartunk?

Mose Jaalon: Miért ebbe az irányba tartunk? Mert mi folyik ott? Mi folyik ott? Bejt Lahijá már nem létezik, Bejt Hanún sem létezik. A hadsereg jelenleg Dzsebálijában hajt végre műveletet, s lényegében megtisztítja a területet az araboktól.