Háború, Publicisztika :: 2024. december 8. 21:24 ::

Izrael újabb területhódításba kezdett Szíriában

A főleg dzsihadista, iszlamista fegyveres csoportok megdöntötték Bassár el-Aszad (59) hatalmát. A megbuktatott elnök neje, Aszma el-Aszad (49) a három gyermekükkel már napokkal ezelőtt, maga Bassár el-Aszad ma reggel menekült Oroszországba. Hat nappal ezelőtt El-Aszad egy szíriai keresztény egyházi vezetőt küldött Orbán Viktor miniszterelnökhöz Budapestre, hogy járjon közbe Donald Trumpnál a lázadó erők támadásának leállítása érdekében. Néhány órával ezelőtt Izrael átfogó légitámadást indított szíriai katonai létesítmények ellen, s újabb területhódításba kezdett Szíriában – írja a bnnbloomberg.ca, az alarabiya.net és a ynet.co.il.

A Karmelita kolostor ajtaján rossz helyen kopogtató pátriárka

II. Efrém Ignác antióchiai szír ortodox pátriárka hétfőn Budapesten Bassár el-Aszad elnök üzenetét tolmácsolva azt kérte Orbán Viktor magyar kormányfőtől: igyekezzen rávenni a vele jó kapcsolatot ápoló Donald Trumpot arra, hogy állítsa le (sic!) a szíriai kormányellenes fegyveres csoportok előrenyomulását, mert ha a dzsihadista, iszlamista erők átveszik a hatalmat Szíriában, súlyos atrocitások érik az ottani keresztény kisebbséget.



II. Efrém Ignác antióchiai szír ortodox pátriárka és Orbán Viktor miniszterelnök (fotó: Miniszterelnöki Sajtóhivatal)

Mindenesetre, amennyiben igazak a ma hajnalban Oroszországba menekült elnök segítségkéréséről szóló hírek, meg kell állapítanunk: a naiv Bassár el-Aszad nem ismeri Orbán Viktornak a Közel-Keletet, s azon belül is az Izraelt érintő történésekkel kapcsolatos megingathatatlan álláspontját. „A jogos önvédelmet folytató Izrael” ugyanis jócskán hozzájárult a megszállt Golán-fennsík visszatérítéséről lemondani nem hajlandó, illetve a palesztinok küzdelmét támogató damaszkuszi kormány bukásához. Éppen ezért Orbán Viktor semmilyen, Izrael érdekeivel ellentétes lépést nem hajlandó tenni – még ha módjában állna is – Bassár el-Aszad rendszerének megmentése érdekében. Más szóval: üldözött keresztények védelme ide, üldözött keresztények védelme oda – Orbán Viktortól nem érdemes Izrael érdekeivel ellentétes dolgot kérni. Nem beszélve arról, hogy Donald Trump még a magyar miniszterelnöknél is eltökéltebb, s főleg hathatósabb támogatója Izrael zsidótelepítő politikájának.

A lefejezések a fogadkozások ellenére sem maradnak el

A szíriai lázadó fegyveres szervezetek közben már szinten minden jelentős nagyvárost, így Damaszkuszt is szinte ellenállás nélkül bevették, ám eddig nem érkezett hír arról, hogy a keresztény közösségek tagjai és intézményei ellen olyan kegyetlen támadásokat hajtottak volna végre, mint amilyeneket 2011 után Irakban és Szíriában a dzsihadisták elkövettek. Egyébként ahhoz nem fér kétség, hogy később, a berendezkedésük után a dzsihadisták gyilkolni, támadni, elüldözni fogják a mintegy 2,4 millió fős szíriai keresztény közösség tagjait. Egyelőre azonban, taktikai megfontolások által vezérelve hangsúlyozzák, hogy részükről semmi bántódás nem éri a Szíriában élő vallási és etnikai kisebbségeket.



Egy dzsihadista fegyveres Háfez el-Aszad korábbi elnök ledöntött szobrának fejére lép Damaszkuszban (fotó: AP)

A szíriai kisebbségeket, de leginkább az ő sorsukért aggódó külföldieket megnyugtatni kívánó nyilatkozatot tett néhány nappal ezelőtt a legerősebb szíriai lázadó terrorszervezet, valójában az El- Káida leányvállalata, a Levante Felszabadításának Szervezete (Haj’at Tahrír es-Sám- هيئة تحرير الشام) vezetője, Abu Muhammad el-Dzsoláni (أبو محمد الجولاني), aki kijelentette: a Bassár el-Aszad kormányát megdöntő erők olyan iszlám hatalmat kívánnak majd gyakorolni Szíriában, amely tiszteletben tartja a vallási és etnikai kisebbségek jogait. A hétfőn Budapestre látogató II. Efrém Ignác antióchiai szír ortodox pátriárka ezzel kapcsolatban több magyar médiának is azt nyilatkozta: a Bassár el-Aszad rendszerét megdönteni készülő dzsihadista terrorszervezetek ugyanazok, mint amelyek korábban Szíriában és Irakban lefejezték a keresztényeket és a nekik nem tetsző muszlimokat.



Győzelmet ünneplő dzsihadista fegyveresek Damaszkuszban (fotó: AP)

Kiváló alkalom az újabb területhódításra

Izrael a dzsihadista terroristák ellen harcoló Szíriai Arab Hadsereg állásainak rendszeres bombázásával, a dróntámadásokkal mindent megtett Bassár el-Aszad hadseregének vereségéért, kormányának bukásáért. Ennek ellenére, s ezzel együtt az izraeli hadsereg tart attól, hogy a diadalittas, korábban a szíriai és az iraki keresztényeket lefejező, keresztre feszítő dzsihadista fegyveresek esetleg a Golán-fennsíkon keresztül behatolnak az Izrael által megszállt területre, az ott létrehozott zsidó településekre. Amint arról már néhány órával ezelőtt is hírt adtunk: izraeli harckocsik ma hajnalban átlépték a Szíria és a megszállt Golán-fennsík közötti határkerítést, s keleti irányba haladtak előre.



Jiszráél Kac hadügyminiszter (balról) és Binjámin Netanjáhu a Golán-fennsíkról nézik az újabb területhódítást (fotó: Kobi Gidon)

Az izraeli harckocsik és más páncélozott harci járművek benyomultak az úgynevezett „elválasztó határsávba”, ahol állásokat foglaltak el El-Kunejtra szíriai várossal (a Golán-fennsík fővárosa) átellenben. Az izraeli hadvezetés ezt a katonai műveletet azzal magyarázza, hogy a páncélozott járművek felvonultatásával kívánja megakadályozni a Szíria felől érkező fegyveres felkelő egységek vagy Bassár el-Aszad menekülő katonáinak, illetve a polgári személyek behatolását Izraelbe.

„A gázai mészáros” közelről szemléli a területhódítást

A valóságban azonban a helyzet úgy áll, hogy Izrael jelenleg teljesen ellenőrzése alá kívánja vonni az 1974-es izraeli-szíriai fegyvernyugvási egyezményben kijelölt, úgynevezett elválasztó zónát vagy sávot. Az újabb katonai hódítást közelről, a helyszínen figyelemmel kísérő Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök diadalittasan kijelentette:

Ami most történik, az természetesen új, nagyon fontos lehetőségeket teremt Izrael számára. Ez a körzet az 1974-es csapat elválasztási egyezmény értelmében közel 50 esztendőn keresztül elválasztó zónának számított. Csakhogy ennek az egyezménynek a hatálya most megszűnt, miután a szíriai hadsereg katonái elhagyták az itteni állásaikat.

Közben az izraeli hadsereg ellenállás nélkül megszállta a Golán-fennsík legmagasabb hegye, a Hermon-hegy eddig szíriai fennhatóság alatt volt részét is, s Izrael ezek után az új elválasztó zónát is szíriai területen kívánja kialakítani.



Izraeli katonák a Hermon-hegy most megszállt oldalán (fotó: ynet.co.il)

Izrael megsemmisíti a kormányerők által hátrahagyott fegyverzetet

Az izraeli légierő a déli óráktól kezdve heves támadásokat hajt végre a többi között a damaszkuszi El-Maza katonai repülőtér és a dél-szíriai Halhála repülőtere, illetve más vidéki településeken levő katonai célpontok ellen. A Jediot Aharonot című újság úgy véli, hogy az izraeli légierő a damaszkuszi kormány bukása után megsemmisíti azokat a fegyverrendszereket, amelyeket a lázadók később esetleg Izrael ellen fordíthatnak.

Hering J. – Kuruc.info