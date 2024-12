Háború :: 2024. december 27. 10:55 ::

Először esett hadifogságba észak-koreai katona Kurszknál - belehalt sérüléseibe

A dél-koreai titkosszolgálat megerősítette azokat az ukrán értesüléseket, miszerint egy sebesült észak-koreai katonát fogtak el az ukrán erők. Ez az első ilyen eset azóta, hogy Észak-Korea katonákat küldött a háborúba az orosz oldal támogatására.



Fotó: AP

A dél-koreai hírszerzés szerint az elfogott katona sebesült, de az állapotáról többet nem tudni. Az ukrán Militiranyij hírügynökség is arról számolt be korábban, hogy az észak-koreai csapatok súlyos vereséget szenvedtek a kurszki régióban, az ukrán erők pedig elfogtak egy észak-koreai katonát is Kurszkban. Kurszk Oroszország azon része, ahová Ukrajna betört, és hónapok óta tartja pozícióját.

Kim Dzsongun és Vlagyimir Putyin júniusban kötött szerződése értelmében a két ország katonai szövetséget is kötött, vagyis ha egyiküket megtámadják, a másik katonai segítséget nyújt neki. Október végén meg is jelentek az első észak-koreai katonák Kurszk megyében, november elején pedig már történt is összecsapás az ukránok és az észak-koreaiak között.

Észak harci kiképzésének Dél-Korea annyira nem örült, hogy bekérette az orosz nagykövetet is a szöuli külügyminisztériumban, miután napvilágot látott, hogy az ellenséges Észak-Korea katonái orosz kiképzést kapnak. December közepén először jelentették észak-koreai katonák halálát az ukrajnai háborúból, de hadifogságról eddig nem volt értesülés.

Frissítés: meghalt a fogoly

Belehalt sérüléseibe az ukrán hadsereg fogságába esett sebesült észak-koreai katona - közölte a dél-koreai hírszerző szolgálat pénteken.

A Yonhap dél-koreai hírügynökség által idézett közlemény szerint "egy szövetséges hírszerző ügynökség megerősítette, hogy a december 26-án élve elfogott észak-koreai katona belehalt súlyos sérüléseibe."

Egy dél-koreai hírszerzési forrás az AFP-nek az mondta, hogy nem ismert a hely, ahol elfogták az észak-koreai katonát.

December 23-án Volodimir Zelenszkij arról számolt be, hogy már 3 ezer észak-koreai katona vesztette életét vagy sebesült meg orosz oldalon harcolva Ukrajna ellen. A dél-koreai hírszerző szolgálat addig ezerre tette az elhunyt vagy megsebesült észak-koreai katonák számát.