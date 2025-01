Háború, Külföld :: 2025. január 11. 13:21 ::

Iráni tábornok: az oroszok a lázadók helyett az üres mezőket bombázták, az izraeli támadás idejére pedig kikapcsolták a radarokat

“Nagyon csúnya vereséget szenvedtünk Szíriában” – ismerte el a iráni tábornok, aki Oroszországot hibáztatja mindezért, írja kárörömmel a Neokohn.

Behrouz Esbati iráni dandártábornok szemrehányást tett Aszadnak, amiért elutasította az iráni javaslatokat, hogy szíriai területeket használjanak Izrael elleni támadásokra, valamint azt is állította, hogy Oroszország félrevezette Teheránt azzal, hogy “nyílt mezőket” bombáztak a lázadók erődítményei helyett.

A szíriai hadműveleteket felügyelő magas rangú iráni katonai tisztviselő nyilvánosan elismerte , hogy Irán „nagyon csúnya vereséget szenvedett” Szíriában.

„Nem tartom büszkeségre okot adó dolognak Szíria elvesztését” – mondta Behrouz Esbati dandártábornok egy teheráni mecsetben tartott beszéd során elhangzott megjegyzésekről készült hangfelvétel szerint, amelyet később az iráni média terjesztett.

Vereséget szenvedtünk, méghozzá nagyon csúnyán, nagyon nagy csapást szenvedtünk, és nagyon nehéz volt.

Esbati, aki az iráni katonai műveleteket koordinálta Szíriában, és kapcsolatot tartott szíriai és orosz tisztviselőkkel egyaránt, stratégiai csapásnak nevezte Damaszkusz elestét. Kritizálta továbbá Irán és a megbuktatott szíriai elnök, Bassár Aszad kapcsolatát, arra hivatkozva, hogy a kapcsolatok feszültek voltak, mivel Aszad elutasította Teherán azon javaslatait, amelyek szerint az Irán által támogatott milíciák szíriai területről nyithatnának frontot Izrael ellen.

Esbati azzal vádolta Oroszországot, amely mind Irán, mind Aszad kulcsfontosságú szövetségese, hogy aláásta az iráni erőfeszítéseket. Azt állította, hogy az orosz erők félrevezették Teheránt azzal, hogy a lázadók erődítményei helyett “nyílt mezőket” bombáztak, és kikapcsolták a radarrendszereket, amikor az izraeli erők iráni eszközöket vettek célba Szíriában.

Nem támadhatták Szíriából Izraelt

A tábornok azt is elárulta, hogy Irán „átfogó katonai terveket” mutatott be Aszadnak, hogy szíriai erőit Izrael elleni támadásokhoz használja fel. Megjegyezte azonban, hogy Aszad együttműködési hajlandósága hozzájárult rezsimje összeomlásához. Esbati elmondta, hogy ő is rajta volt az utolsó iráni járaton, amely Damaszkuszból indult aznap este, mielőtt a főváros a lázadók kezére került.

Beszéde során Esbati válaszolt a hallgatóság kérdéseire, többek között arra, hogy Irán tervez-e további megtorlást a Hezbollah vezetője, Hasszán Naszrallah meggyilkolása miatt. Megerősítette, hogy az Izrael elleni áprilisi és októberi rakétatámadások részei voltak Irán válaszlépéseinek, de hozzátette, hogy egy harmadik csapás a jelenlegi körülmények között irreális.

Esbati megfogadta, hogy mozgósítani fogja az ellenállást az új szíriai vezetés ellen.

Aktiválhatjuk az összes olyan hálózatot, amellyel az évek során együtt dolgoztunk

– mondta. „Aktiválhatjuk azokat a társadalmi rétegeket, amelyek között a mi embereink évekig éltek; aktívak lehetünk a közösségi médiában, és ellenállási sejteket alakíthatunk”.”

Szóltak Aszadnak, hogy reformok kellenének az elnyomás helyett

Esbati az Aszad-rezsim összeomlását a korrupciónak, a politikai elnyomásnak, a gazdasági nehézségeknek és a nem megfelelő közszolgáltatásoknak, köztük az áram- és üzemanyaghiánynak tulajdonította. Azt állította, hogy Irán többször figyelmeztette Aszadot a reformok végrehajtására, amit azonban figyelmen kívül hagytak.

Amikor arról kérdezték, hogy Irán miért vonakodik az amerikai katonai támaszpontok Közel-Keleten történő támadásától, Esbati az Egyesült Államok és szövetségesei jelentős megtorlásának kockázatára hivatkozott. Elismerte, hogy Irán egyszerűbb rakétái nem képesek áthatolni a fejlett amerikai védelmi rendszereken, ami korlátozza Teherán eszkalációs képességét.

A súlyos kudarcok elismerése ellenére Esbati fenntartotta, hogy Irán és szövetségesei még mindig jelentős befolyással rendelkeznek a régióban.