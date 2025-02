Háború, Külföld :: 2025. február 16. 23:40 ::

Michael Waltz visszautasította, hogy az Egyesült Államok nem konzultálna európai szövetségeseivel

Az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója visszautasította, hogy az Egyesült Államok nem konzultálna európai szövetségeseivel az ukrajnai háború lezárásáról szóló folyamattal kapcsolatban. Michael Waltz erről vasárnap a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban beszélt.

A Fehér Ház vezető tisztségviselője emlékeztetett arra, hogy Donald Trump elnök a héten beszélt Emmanuel Macron francia államfővel, valamint küszöbön áll Keir Starmer brit miniszterelnök látogatása is Washingtonba. Arra is felhívta a figyelmet, hogy J.D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, valamint Scott Bessent pénzügyminiszter és Keith Kellogg különleges elnöki megbízott a héten Európában volt, ahol az Egyesült Államok szövetségeseivel találkoztak.

Ugyanakkor hozzátette, hogy "végső soron Trump elnök vezetésével juthatunk el oda, hogy a háború véget érjen".

Az Ukrajna számára rendelkezésre álló biztonsági garanciával kapcsolatban Michael Waltz azt mondta, hogy nincs jobb ilyen garancia, mint befektetési partnerségre lépni az Egyesült Államokkal, aminek nyomán az ukrán gazdaság is bővülhet, növelve az egymás között megosztható hasznot.

Hozzátette azt is, hogy az amerikai emberek megérdemlik, hogy valamit visszakapjanak az Ukrajnának eddig nyújtott támogatásként befektetett összegből. A nemzetbiztonsági tanácsadó egyben rámutatott, hogy szemben az Egyesült Államokkal, az európai partnerek kölcsönként juttatták el Ukrajnának az eddigi segítség jó részét, amelyet kamattal együtt a befagyasztott orosz vagyonelemekből kapnak vissza.

Az ukrajnai konfliktus rendezését meghatározó alapvetésként Michael Waltz négy tényezőt említett. Elsőként azt, hogy a háború lezárásának tartósnak kell lennie, másodikként pedig, hogy a konfliktus nem fejezhető be a harctéren. Az alapvetésekhez sorolta azt is, hogy az amerikai segítségnyújtás formájának befektetési jellegűvé kell átalakulnia, valamint ehhez kapcsolódóan hangsúlyozta, hogy a gazdasági együttműködés elmélyítése lehet a béke fenntartásának is záloga. Hozzátette még, hogy ami az Ukrajna számára adott katonai garanciákat illeti, ezeknek az európaiakra kell épülniük.



Michael Waltz Washingtonban, 2024. július 22-én (fotó: Rod Lamkey Jr./AP)

Steve Witkoff, az elnök közel-keleti ügyekért felelős különleges megbízottja szintén a Fox News hírtelevíziónak vasárnap adott interjújában azt közölte, hogy Michael Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó társaságában már vasárnap elutazik Szaúd-Arábiába, ahol az orosz fél képviselőivel tárgyalásokat folytatnak majd.

A diplomata szintén kifejtette, hogy Ukrajna részese a tárgyalásoknak, hiszen Donald Trump elnök az ukrán államfővel telefonon egyeztetett a héten, valamint a müncheni biztonságpolitikai konferencia keretében az amerikai kormányzat számos tagja találkozott különböző ukrajnai illetékesekkel.

(MTI)