2025. február 24. 22:21

Waltz: Ukrajna akkor sem lesz NATO-tag, ha lemond Zelenszkij

Ukrajna NATO-tagságának kérdése nem kerül vissza a tárgyalóasztalra az ukrán elnök ajánlata nyomán sem - jelentette ki Michael Waltz, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója hétfőn, reagálva Volodimir Zelenszkij vasárnapi felvetésére, amelyben lemondását is kilátásba helyezte az ukrán NATO-tagságért cserében.

Waltz a Fox News hírtelevíziónak adott újabb interjúban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok nem tud elképzelni egy ukrán NATO-belépést, ami azonnal kötelezettséget róna az amerikai hadseregre, és a katonai szervezet 5-ös cikkelye értelmében amerikai csapatoknak is közvetlen módon kellene katonai védelmet biztosítaniuk Ukrajnának. Hozzátette, hogy ebben a kérdésben az Egyesült Államok szeretne nagyon világos lenni, még azelőtt, hogy Macron francia elnök és Starmer brit miniszterelnök tárgyalóasztalhoz ül Washingtonban.

Waltz hangsúlyozta, hogy az amerikai elkötelezettség a NATO iránt és a NATO régi tagállamai felé teljes mértékű, az 5-ös cikkelyt illetően is, de "az Ukrajnának adható biztonsági garancia egy teljesen más párbeszédet érint".

Az elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó beszámolt arról is, hogy az egyeztetések hétfőn is tartanak az Egyesült Államok és Ukrajna között a jövőbeli gazdasági partnerségi megállapodásról. Megjegyezte, az amerikai fél azt várja az ukránoktól és az ukrán elnöktől, hogy felismerje a lehetőséget, ami az Egyesült Államokkal közös befektetésben rejlik Ukrajna gazdaságába és jövőjébe. Megismételte azt is, hogy a gazdasági partnerség révén Ukrajna is komoly bevételekhez jutna, miközben az Egyesült Államok is viszontlátná azt a pénzt, amelyet az amerikai adófizetők pénzéből bocsátott rendelkezésre Ukrajna megsegítéséhez.

Mike Waltz úgy fogalmazott, hogy az amerikai gazdasági érdekeltség megteremtése az ukrán gazdaságban azt is jelenti, hogy az amerikaiak a saját befektetésüket megvédenék. Példaként említette, hogy a beruházással az ukrán alumíniumtermelő kapacitás megegyezhet a teljes amerikai alumíniumimport mértékével, valamint hozzátette, hogy Ukrajna rendelkezik az egyik legkomolyabb titánérckészlettel Európában, de ennek kiaknázása is befektetést igényel.

Az amerikai-orosz kapcsolatok rendezésében az egyik első fontos lépésnek nevezte a nagykövetségek működésének helyreállítását. "Nagyon nehéz a dolgokat előremozdítani, ha nincsenek működő nagykövetségeink" - fogalmazott Waltz, és hozzátette, hogy elnöki csúcstalálkozóról egyelőre nincsenek konkrétumok, de az ő szintjén, azaz elnöki nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén és alacsonyabb szinten zajlik a párbeszéd és vita arról, hogy miként lépjenek előre, nemcsak az ukrajnai tűzszünet elérése felé, de szélesebb értelemben az amerikai-orosz kapcsolatokat tekintve is.

(MTI nyomán)