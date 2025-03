Háború, Extra :: 2025. március 7. 12:26 ::

Orosz figyelmesség: egy bejegyzés szerint húsdarálót kaptak nőnapra az anyák, akiknek fiait az ukrajnai háborúban mészárolták le

Még az orosz kormánypárti propagandára alapvetően nyitott VKontaktye felületén is visszatetszést keltett, amikor a Murmanszki terület egy kisvárosában, Poljarnije Zoriban az Egységes Oroszország Párt helyi képviselője, Anna Mahunova és az önkormányzat vezetője, Makszim Csengajev húsdarálót ajándékozott azoknak a nőknek, akiknek a fiai elestek az ukrajnai háborúban, írja a hvg.

Az átadásokról fotókat is készítettek, és büszkén bemutatták őket a párt helyi oldalán. A reakciók tükrében talán nem kellett volna, ugyanis ez még a cenzúrázott orosz nyilvánosságban is kiverte a biztosítékot, jelenleg a bejegyzésre érkezett reakciók háromnegyede dühös emotikon. A kommentmezőben serény tisztogatás zajlik, többen is azt kérik éppen számon, hogy Mahunova miért mosolyog a kiadott képeken.

A nem kellően átgondolt akciót az orosz kormánypárt női tagozata szervezte, és eredetileg nőnap alkalmából virágokat szántak az elesett hősök édesanyáinak, az azonban nem derül ki a bejegyzésből, hogy miért kaptak a szerencsétlen nők mellé húsdarálót is. Mindenesetre a mellékelt képeken jól látható, hogy az érintettek kevésbé lelkesek, mint az ajándékokat kézbesítő Mahunova és Csengajev.