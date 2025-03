Háború :: 2025. március 11. 21:00 ::

Itt a megállapodás: Amerika megkapja, amit akar, így folytatja a fegyverszállítást; Kijev még a tűzszünetbe is beleegyezett

Ukrajna és az Egyesült Államok megállapodott egy átfogó egyezmény mielőbbi megkötéséről, amely Ukrajna nyersanyagainak kiaknázását célozza. A megállapodás segítené az ukrán gazdaság fejlődését és ellensúlyozná az amerikai segítségnyújtás költségeit - jelentette a The Guardian.



Fotó: Salah Malkawi/Getty Images

Az amerikai és ukrán delegációk közös nyilatkozata szerint a két ország vezetői kedden jelentős lépéseket tettek a tartós béke helyreállítása felé.

Ukrajna elfogadta az Egyesült Államok javaslatát egy azonnali, 30 napos tűzszünetről, amely a felek kölcsönös megegyezésével meghosszabbítható, és amely Oroszország elfogadásától és egyidejű végrehajtásától függ.

Washington közölte, hogy az orosz viszonosság kulcsfontosságú a béke eléréséhez. Az Egyesült Államok vállalta, hogy azonnal feloldja a hírszerzési információk megosztására vonatkozó szünetet, és folytatja az Ukrajnának nyújtott biztonsági támogatást.

A delegációk megállapodtak abban, hogy haladéktalanul megkezdik a tárgyalásokat egy olyan tartós békéről, amely biztosítja Ukrajna hosszú távú biztonságát. Az Egyesült Államok vállalta, hogy megvitatja ezeket a javaslatokat az orosz képviselőkkel, míg az ukrán delegáció hangsúlyozta, hogy az európai partnereket be kell vonni a békefolyamatba.

Az eddigi információk szerint mindez azt jelenti, hogy Ukrajna lényegében minden fontos pontban meg tudott állapodni az Egyesült Államokkal, amely továbbra is biztosíthatja Kijev számára a létfontosságú amerikai támogatásokat.

Az elmúlt napokban komoly kérdést jelentett, hogy lesz-e újabb fordulat az Egyesült Államok és az Ukrajna közötti megbeszélésekben. Emlékezetes, hogy február 28-án Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban tett látogatást, ám akkor egy sajtónyilvános beszélgetés vett egyre feszültebb fordulatot, majd lényegében a kamerák előtt esett egymásnak az ukrajnai államfő és Donald Trump amerikai elnök. Ezt követően az európai vezetők azonnal megkongatták a vészharangokat, és igyekeztek átvenni Washington szerepét a kelet-európai ország támogatásában.

A látványos kudarcba fulladt megbeszélést követően a Fehér Ház lényegében minden, már korábban megígért segélycsomagokat is leállított Ukrajna számára. A lépés nagyon negatívan érintette Zelenszkijt, mivel az ország több területen is nagyban támaszkodik az amerikai haditechnológiára. Az információmegosztás leállítása azzal fenyegetett, hogy ezzel sokkal kitettebbé válnak az ukrán állások az oroszok támadásainak. Március első felében a változások a frontvonalon is érezhetővé váltak, Ukrajna jelentős területeket vesztett Kurszknál, szinte az egész kiszögellés orosz kézre került, mostanra lényegében már csak Szudzsa városát ellenőrzik az ukránok, de azt is súlyos támadások sorozata éri.

Az utóbbi napokban Kijev kommunikációja lényegesen megváltozott, érezhetően engedékenyebb hangnemben kommunikáltak az amerikai béketörekvésekkel kapcsolatban.

Nyitottnak mutatkoztak arra, hogy elengedjék a biztonsági garanciák kérdését, valamint a tűzszünet felvetését sem utasították el. A megbeszélésekből eddig látványosan kihagyott európai felek bevonása a folyamatba egyben számukra is sikert jelent. Ez a kitétel vélhetően az ukránok egyik feltétele volt, mivel az amerikai álláspont turbulens változásai miatt el szerették volna érni, hogy a stabilan Kijev mögött álló hatalmak is részt vegyenek a megbeszéléseken.

A következő körben Moszkva következik, az oroszoknak muszáj lesz valamit reagálniuk a mostani eseményekre. A bejelentésekkel kapcsolatban egyelőre számos kérdés maradt nyitva, ezekre várhatóan a következő napokban születhet válasz.

Frissítés: Zelenszkij és Rubio is arról beszél, hogy most Oroszország térfelén pattog a labda

A dzsiddai amerikai-ukrán csúcstalálkozót lezáró sajtótájékoztatóval egy időben jelentette meg üzenetét Volodimir Zelenszkij.

Ukrajna készen áll a békére – kezdte üzenetét az államfő, hangsúlyozva, hogy Kijev elfogadja a 30 napos tűzszünetre vonatkozó javaslatot. Zelenszkij elmondta, hogy a Szaúd-Arábiában tárgyaló ukrán delegáció alapvetően három fő szempontot vett figyelembe a megbeszélések során: a tengerit, a légit és a bizalom kölcsönös megteremtését például a hadifoglyok elengedésével.

Gyakorolta egy kicsit a köszönetmondást is: "Az amerikai fél megérti érveinket, elfogadja javaslatainkat. Szeretném megköszönni Trump elnök úrnak, hogy csapataink beszélgetése konstruktív volt."

Néhány részletet is elárult a zárt ajtók mögött zajló megbeszélésekről: szerinte Washington vetette fel a 30 napos tűzszünetet, amely a Fekete-tengert és a teljes szárazföldi frontvonalat érintené. Szerinte ez a javaslat mindenképpen pozitív lehet a felek számára.

Kifejtette azt is, hogy most az Egyesült Államoknak Oroszországot kell meggyőznie arról, hogy érdemes elfogadniuk a javaslatot. Szerinte ez vízválasztó lesz majd, és kiderül, hogy mi az igazság Moszkva békeszándékával kapcsolatban.

Ukrajna készen áll a békére. Oroszországnak készséget kell mutatnia a háború befejezésére vagy a háború folytatására. Itt az ideje a teljes igazságnak.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint Oroszországon múlik, hogy milyen lépések jönnek az ukrajnai béke felé – számolt be a The Guardian.

Sajtótájékoztatón jelentették be az amerikai-ukrán tárgyalások legfontosabb eredményeit ma Szaúd-Arábiában, ahol az amerikai delegáció egyik tagja, Rubio válaszolt a kérdésekre. Az egyik kérdés azt firtatta, hogy van-e bármilyen határideje az oroszoknak, hogy elfogadják-e a tűzszüneti ajánlatot. Az amerikai külügyminiszter szerint „elviszik nekik az ajánlatot” és „elmondják nekik, hogy ez van az asztalon”.

– Ukrajna készen áll arra, hogy abbahagyja a lövöldözést és elkezdjen beszélni, és most már rajtuk múlik, hogy igent vagy nemet mondanak-e – mondta Rubio. Hozzátette, bízik abban, hogy el fogják fogadni az ajánlatot, egyúttal kijelentette, hogy Moszkva pozitív válasza hatalmas lépést jelentene a béke felé. A külügyi tárcavezető elmondta azt is, hogy amennyiben a válasz nemleges lesz, „tudni fogják, hogy ki áll a béke útjába”.

Elmondták, hogy a labda most Oroszország térfelén pattog, vagyis az Egyesült Államok Moszkvától várja azt, hogy Kijevhez hasonlóan nagyvonalú ajánlatot tegyen.

Mike Waltz amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó szerint Ukrajna ma bebizonyította, hogy „osztják Trump elnök elképzelését a békéről”.

– Ukrajna konkrét lépéseket és javaslatokat tett, többek között elfogadta Washington teljes tűzszünetre vonatkozó javaslatát – emelte ki.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a napokban tárgyalások indulnak meg a G7-tel és Oroszországgal is a következő lépésekről.