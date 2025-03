Háború :: 2025. március 24. 21:45 ::

Véletlenül elküldték egy Goldbergnek a húszik elleni amerikai támadás tervét

Véletlenül hozzáadta Mike Waltz, Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadója az Atlantic újságíróját egy titkos chatszobához, ahol a Fehér Ház tagjai a jemeni húszik elleni, múlt hétvégi katonai akció terveiről beszélgettek. Erről az érintett újságíró, Jeffrey Goldberg számolt be a hírportál hasábjain.

Goldberg arról ír: eleinte gyanút fogott, hogy valaki megvicceli vagy megpróbálja lejáratni, de röviddel azután, hogy a Fehér Ház különféle tisztviselői megbeszélték a húszik elleni offenzíva részleteit, tényleg elindult a bombázás.

A chatszoba a Signal nevű titkosított üzenetküldő alkalmazáson működött, „Houthi PC small group” volt a neve, a PC a „principals committee” rövidítése, az elnevezés kb. annyit jelent, hogy „húszik elleni kis vezetői bizottság.”

Megfordult benne többek közt Mike Waltz mellett JD Vance alelnök, Macro Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter és Tulsi Gabbard hírszerzési igazgató is.

Goldberg nem írt semmit a szobába, csak figyelte, ahogy az amerikai vezetők tanácskoznak a húszik elleni offenzíváról. A dialógus során kiderült, hogy az amerikaiak a Szuezi-csatorna védelmében indítanak főleg offenzívát, meg akarják védeni a szaúdi olajmezőket, illetve hogy keményebb választ akarnak adni a húszik ellen, mint Joe Biden volt elnök tette, hogy Iránnak is üzenetet küldjenek. Kiderült az is, hogy JD Vance-nek és Pete Hegsethnek is ellenérzései vannak azzal szemben, hogy megint Európát kell kisegíteni (a kereskedelmi folyosók biztosításával). Mindemellett Egyiptomnak és Európának is be fogja nyújtani a számlát az USA. Ezekről a beszélgetésekről az Atlantic újságírója fényképes bizonyítékokat is közölt.

Goldberg arra is kitért, hogy a chatszobában olyan információk is megjelentek, melyek súlyosan ártanának Amerika nemzetbiztonsági érdekeinek, ezért nem teszi őket közzé.

Azt állítja, cikkének célja csupán azt bemutatni, hogy egy ilyen szigorúan titkos művelet megtárgyalása milyen hanyag módon történt meg.

Végül, miután Pete Hegseth bejelentette, hogy megindítják a húszik elleni támadást, a bombák tényleg lehullottak Szanaá térségében, ezzel Goldberg bizonyosságot nyert arról, hogy nem átverés a chatszoba.

Kicsivel azután, hogy megindult a katonai művelet, az újságíró kilépett a chatből, majd emailt írt a beszélgetés több résztvevőjének, hogy erősítsék meg a chatszoba hitelességét. A nemzetbiztonsági testület (NSC) ezt meg is tette.

Az Atlantic megfuttatta az ügyet amerikai ügyvédeknél is, akik azt állították: lehet, hogy a chatszoba létezése megsértette az amerikai Kémkedési Törvény és a Szövetségi Feljegyzések Törvény rendelkezéseit is, amellett, hogy maga Mike Waltz komoly hibát vétett el az újságíró behívásával.