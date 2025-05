Háború :: 2025. május 1. 08:20 ::

Zelenszkijék aláírták az ukrajnai ásványkincsek kitermeléséről szóló partnerségi szerződést

Az Egyesült Államok és Ukrajna aláírta az ásványkincsek kitermeléséről szóló partnerségi szerződést - jelentette be Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter helyi idő szerint szerdán.



A korábban Sorosnak dolgozó, demokratákat pénzelő Scott Bessent (j) a "férjével" és az egyik "gyerekükkel" (fotó: Patrick McMullan)

A miniszter az X közösségi oldalon közzétett videóüzenetben történelmi jelentőségű gazdasági partnerségként jellemezte az egyezséget, ami hivatalosan létrehozza az Egyesült Államok-Ukrajna Újjáépítési Befektetési Alapot.

Scott Bessent hangsúlyozta, hogy a partnerségi megállapodás eredményeként gyorsulhat az ukrán gazdaság kilábalása, és hozzátette, "a gazdasági biztonság nemzetbiztonság".

"Ez a megállapodás világos jelzés Oroszország felé, hogy az Egyesült Államok elkötelezett a békefolyamat iránt, ami hosszú távon egy szabad, szuverén és virágzó Ukrajnára alapul. Trump elnök elképzelése szerint ez a partnerség az amerikai emberek és ukrán emberek között mindkét oldal elkötelezettségének kimutatása a tartós béke és prosperitás iránt Ukrajnában" - fogalmazott Scott Bessent, valamint kijelentette, hogy itt az ideje a "kegyetlen és értelmetlen háború befejezésének".

Egyben azt ígérte, hogy az Egyesült Államok nemzetközi befektetés-finanszírozási szervezete (US International Development Finance Corporation) szorosan együttműködik Ukrajna kormányával a szerződésben szereplő közös pénzügyi alap megteremtésében.

Donald Trump elnök szerdán a NewsNation televíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy a megállapodás "elméletben" azt jelenti, hogy az Egyesült Államok többet kap majd Ukrajnától, mint amennyit oda eljuttatott. Az amerikai elnök korábban többször hangoztatta, hogy az amerikai-ukrán gazdasági partnerség alapján az Egyesült Államok beruházások révén szerepet vállal az ukrajnai ásványkincsek, így ritka földfémek kitermelésében, az abból származó bevételt pedig az Ukrajnának a háború kitörése óta eljuttatott katonai és gazdasági támogatás ellentételezésének tekinti.

Scott Bessent pénzügyminiszter szerdán a nap első felében még arról beszélt, hogy kedden este az ukrán fél az "utolsó pillanatban" változtatásokat eszközölt az amerikai-ukrán ásványkincs-kitermelésről szóló megállapodásban. A Trump-kabinet ülésének sajtónyilvános részén az amerikai-ukrán ásványkincs-megállapodásról szóló egyeztetésekért felelős kormánytag hozzátette, "biztos vagyok abban, hogy ismét megfontolják majd, és mi készek állunk az aláírásra, akár már ezen a délután".

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök-helyettes, gazdasági miniszter szerdán utazott Washingtonba a megállapodás véglegesítése érdekében.

Az aláírást követően Szivirendko az X-en közzétett üzenetében beszámolt a megállapodás részleteiről is. Eszerint a felek megegyeztek abban, hogy a nyersanyagok Ukrajna tulajdonában maradnak, a létrehozott alapban a felek egyenlő partnerséget élveznek, beleértve a szavazati jogot is. Emellett a felek leszögezték, hogy a megállapodás nem befolyásolja az ukrajnai privatizációs folyamatokat, sem az állami vállalatok - például ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom - felügyeletét, ezek továbbra is ukrán tulajdonban maradnak. A megállapodás emellett - mint azt a miniszter kiemelte - nem rendelkezik Ukrajna Egyesült Államokkal szembeni adósságkötelezettségéről, "a megállapodás révén a felek egyenlő együttműködés és beruházások segítségével növelik gazdasági kapacitásukat".

A megállapodás mindemellett összhangban van az ukrán alkotmánnyal, illetve az ország jogszabályaival, és nem befolyásolja Kijev EU-s integrációjának folyamatát.

A felek kikötötték azt is, hogy az alapot kizárólag az új licencekből származó bevételekből finanszírozzák. Ez a létfontosságú anyagok, valamint az olaj- és gázipari projektek új engedélyeiből származó források fele, amelyek az alap létrehozása után érkeznek a költségvetésbe. Az alap működése - amelyet Washington részéről az amerikai kormány Fejlesztési és Finanszírozási Intézete (DFC) támogat majd - csak a költségvetési törvény módosítását igényli, a megállapodást pedig az ukrán parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Emellett az Egyesült Államok a megállapodás értelmében segítséget nyújt további befektetések és technológiák Ukrajnába hozatalában. Az adóügyi garanciákat illetően a felek hangsúlyozták, hogy az alap bevételei és hozzájárulásai továbbá nem adóztathatók meg sem Ukrajnában, sem az Egyesült Államokban - derült ki Szviridenko közléséből.

A szerződést eredetileg február 28-án tervezték aláírni Volodomir Zelenszkij Donald Trumpnál tett washingtoni látogatása idején. Akkor a megbeszélés vitába torkollott az amerikai és az ukrajnai elnök között, és Volodimir Zelenszkij idő előtti távozásával végződött.

(MTI nyomán)