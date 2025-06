Háború :: 2025. június 5. 19:03 ::

Becsicskult izraeli kollégája előtt a német külügyminiszter Berlinben

Ismét sürgette az izraeli vezetést Johann Wadephul német külügyminiszter csütörtökön, hogy engedjen be több segélyszállítmányt a palesztinok lakta Gázai övezetbe.

"A nemzetközi jogban is ez az irányadó" - fogalmazott Wadephul azon a sajtótájékoztatón, amelyet Berlinben tartott Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel közösen.

Gideon Szaár arra kérte Németországot, hogy adjon esélyt a segélyek alternatív, alapítványokon keresztüli elosztásának a Gázai övezetben. "Ez megadja a lehetőséget arra, hogy kiszabadítsuk a palesztin lakosságot a Hamász szorításából, és ezáltal véget vessünk a háborúnak" - mondta.



Wadephul (j) és Szaár holokausztozás közben

Szavai szerint az izraeli-amerikai támogatású GHF alapítvány általi segélyosztás megakadályozhatja, hogy a területet ellenőrzése alatt tartó iszlamista Hamász hozzáférjen a Gázai övezetbe érkező segélyekhez. "Úgy véljük, hogy ennek a rendszernek a kiterjesztése segíthet a háború lezárásának felgyorsításában" - jelentette ki.

Wadephul kijelentette azt is: csökkenti az izraeli-palesztin kérdés kétállami megoldásának esélyét, hogy az izraeli kormány engedélyezte további 22 telep építését Ciszjordániában.

A német miniszter egyúttal aggodalmát fejezte ki az Irán és a jemeni síita húszi lázadók által Izrael ellen intézett drón- és rakétatámadások, valamint a Gázában még mindig fogva tartott izraeli túszok miatt.

Iránnal kapcsolatban Gideon Szaár a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) legfrissebb jelentésére hivatkozva azt mondta, hogy Teherán továbbra is atomfegyverek előállítására törekszik, és a programja nem békés természetű. "Felszólítom a nemzetközi közösséget, hogy cselekedjen most, és állítsa meg Iránt" - mondta az izraeli miniszter. "Nehéz óráinkban számítunk Berlin segítségére" - emelte ki, hozzátéve, hogy Izrael több fronton is támadások kereszttüzébe került, de vezetői jól tudják, hogy Németország kiáll mellettük.

A fegyverexporttal kapcsolatban a német miniszter megerősítette, hogy Németország továbbra is szállít fegyvereket Izraelnek, mivel úgy ítéli meg, hogy a zsidó államnak joga van megvédeni magát.

Friedrich Merz új német kancellár még az idén tervez izraeli látogatást a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése céljával - jelentette be.

Wadephul állást foglalt amellett, hogy az Európai Unió tartsa fenn teljes egészében az Izraellel kötött társulási megállapodás, amelyet a múlt hónapban részleges felülvizsgálat alá vetett.

Az izraeli külügyminiszter berlini látogatásának első állomása a holokauszt-emlékműhöz vezetett, ahol német kollégájával közösen koszorút helyezett el. "A zsidó élet melletti kiállás, az antiszemitizmus elleni harc, valamint az Izrael biztonsága és békés jövője iránti elkötelezettség továbbra is a kötelességünk" - hangsúlyozta a német külügyminiszter. "Az emlékmű emlékeztet minket, németeket arra, hogy emlékeznünk kell az áldozatokra, tisztelnünk kell a túlélőket, és tanulnunk kell a soá emberiség elleni bűneiből" - tette hozzá.

Szaár arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberek a holokauszt után 80 évvel "mintha semmit sem tanultak volna a múltból". Egy szerdán megjelent jelentésre hivatkozva hangsúlyozta, hogy Németországban átlagosan óránként történik "antiszemita incidens".

Wadephul elmondta, mélységesen szégyelli, hogy az antiszemita bűncselekmények száma soha nem látott magasságokba emelkedett Németországban, ahol a zsidó lakosok már nem érzik magukat biztonságban, és gyermekeiket is arra intik, hogy nyilvánosan ne beszéljenek héberül. "A szövetségi kormány határozottan, következetesen és világosan fog fellépni az antiszemitizmus minden formája ellen" - tette hozzá.

(MTI nyomán)

Korábban írtuk: