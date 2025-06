Háború :: 2025. június 19. 07:42 ::

Amerikai határőrség: egyetlen illegális bevándorlót sem engedtek belépni a hatóságok májusban

Az Egyesült Államokba egyetlen illegális bevándorlót sem engedtek belépni a hatóságok májusban – közölte Michael Banks, a szövetségi határőrség (US Border Patrol) vezetője.

A parancsnok a Fox News hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a határon májusban illegális határátlépésen ért bevándorlók közül senkit nem engedtek az ország területére lépni. Hozzátette, hogy 2024 májusában a hatóságok még több mint 62 ezer embert engedtek szabadon, miután feltartóztatták őket.

Közelebb vagyunk a határ "műveleti biztonságának" megteremtéséhez, mint valaha – mondta a szövetségi határjárőr-szervezet irányítója, aki azt hangoztatta, hogy ezt az Egyesült Államok hatályos törvényeinek szigorú betartatásával sikerült elérni, ami az új adminisztráció elvárása.

A szövetségi határőrséget is irányító Vám- és Határvédelem (US Customs and Border Protection) kedden közölte a májusi adatokat az Egyesült Államok déli, Mexikó felőli határán feltartóztatottak számára vonatkozóan. Ebből az is kiderül, hogy 2025 ötödik hónapjában 12 452 határsértővel szemben intézkedtek a járőrök.

A havi adat idén januárban még 61 ezer feltartóztatásról szólt, míg februárban és márciusban 11-11 ezer, áprilisban és májusban 12-12 ezer illegális volt.

2024 májusában még 170 ezer volt ez a szám. Ugyanakkor az amerikai migrációs krízis tetőpontján, 2023 decemberében a 301 ezret is meghaladta azok száma, akik Mexikó felől illegálisan érkeztek az Egyesült Államokba, és akik nagy részét a hatóságok a regisztrációt követően beengedtek az országba.

(MTI)