Háború :: 2025. június 27. 18:21 ::

Kibuktak a hazugságok: összeomlóban az egyik ukrán frontvonal

Az orosz-ukrán háború eseményeit nyomon követő Deep State arról számolt be, hogy az egyik ukrán alakulat rendszeresen hamis információkat osztott meg a frontvonal állásáról – írja az Ukrajinszka Pravda nyomán a Portfólió.

– A frontnak a ma már egykori Vuledár taktikai csoport által tartott szakaszán a védelem továbbra is gyorsan omlik össze, és az ellenség jelentős előrenyomulást ér el – írják.

A jelentés hozzáteszi, különösen aggasztónak tartják, hogy ezzel lényegében egy súlyos hazugság is kibukott, mivel korábban olyan hamis adatokat küldtek a katonai vezetés számára, amely a valóságosnál jóval pozitívabban írta le a harctéri helyzetet. Ezek között olyan állítások szerepeltek, mint bizonyos települések és állások ellenőrzése.

A Deep State szerint az oroszok jelentős haladást értek el a frontvonalon, különösen Donyeck megye középső részében nem tudják az ukránok tartani a pozícióikat. A legfrissebb adatok szerint Novoszilka, Zaporizzsja és Odradne települések is orosz kézre kerültek, de több területen is folyamatos a nyomulás. Ezen a részen Moszkva kisebb területeken belépett Dnyipropetrovszk megyébe is, ezzel újabb területen lehetnek jelen az orosz katonák, bár ennek a mértéke egyelőre minimális.