Az ukránok szerint "dinamikusan változó a helyzet Pokrovszknál" - tehát tényleg bajban vannak

Súlyos harcokról számolt be az ukrán hadsereg kedden, tekintettel a kelet-ukrajnai frontszakaszokon történt orosz előretörésre, ami miatt erősítést is küldtek Pokrovszk térségébe.

Az ukrán hadvezetés szerint "nehéz és dinamikusan változó helyzet" alakult ki a térségben. Nem sokkal korábban jelentettek harcokat a donyecki Kucseriv jar falu környékéről.

Az ukrán hadsereghez közel álló DeepState - amely egy nyílt forráskódú ukrán térképes oldal és a frontvonalakat térképezi fel - azt mutatta, hogy az orosz erők egy nap alatt mintegy 10 kilométert haladtak előre a térségben északi irányban, támadhatóvá téve a megerődített Dobropillja települést és tovább fenyegetve az utolsó még ukrán kézen lévő nagyobb várost a donyecki régióban, Kosztyantyinivkát.

A washingtoni hadtudományi intézet (ISW - Institute for the Study of War) szerint orosz szabotőr és felderítő alakulatok már elérték Dobropillja határát, de egyelőre nehéz felmérni az orosz áttörés súlyát.

Andrij Kovalev, az ukrán vezérkar szóvivője szerint az ukrán hadsereg erősítést küldött Pokrovszkhoz. "Az ellenség kihasználja számbeli fölényét, és jelentős veszteségei ellenére próbál kisebb csapatokban átjutni állásaink első vonalán" - mondta.

Az ukrán hadsereg közölte: a nap folyamán az orosz erők 35 kísérletet tettek a védelmi vonalak áttörésére. Az ukrán vezérkar korábban elvetette a pokrovszki és dobropilljai orosz áttörésről szóló értesüléseket, és hangsúlyozta: néhány orosz katona beszivárgása még nem jelenti azt, hogy ellenőrzésük alá vonták volna ezeket a térségeket.

Volodimir Zelenszkij újságíróknak nyilatkozva közölte kedden, hogy el fog utasítani minden olyan orosz javaslatot, amely az ukrán csapatok kivonását jelentené a Donyeck-medencéből, mert ez megfosztaná a kijevi vezetést a védekezés lehetőségétől, és nyitottá tenné az országot újabb orosz offenzívák előtt. Hangsúlyozta, hogy területi kérdéseket csak azt követően szabad megvitatni, hogy Oroszország beleegyezett a tűzszünetbe, és a területi kérdésekről szóló tárgyalásokon lényegi elemeknek kell lenniük a biztonsági garanciáknak. Beszélt arról is, hogy Oroszország három frontszakaszon, egyebek között Zaporizzsja irányában tervez offenzívát indítani.

(MTI nyomán)