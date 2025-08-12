Nagyon nagy bajban lehet az ukrán hadsereg Donyeck megye középső részén, ahol hatalmas áttörésről számoltak be az oroszok: egyszerűen sorra veszik be a településeket, a védelem összeomlott, írja a Portfólió. Az eseményeket egyre több milblogger erősíti meg, Julian Röpcke OSINT-elemző és újságíró egyenesen addig ment, hogy felháborodottan számonkérte a kijevi vezetésen, hogy miért nem tesz valamit.
– Ha az ukrán hadsereg nem küld végre és azonnal egy "igazi" zászlóaljat (nem egy szakasznyi »brigádot«), hogy elvágja és semlegesítse az összes oroszt Nykanorivkától északra, akkor ingyen adhatja Putyinnak a Donyeck megyét is – írja Röpcke.
Hozzáteszi, hogy az emberhiányról szóló információk nem igazak, mivel az ország havonta mintegy 5 brigádnyi embert mozgósít, ezért tisztán politikai döntés lenne a helyi védelmet megerősíteni.
If the Ukr army does not finally and immediately send a *real* battalion (not a platoon-size “brigade”) to cut off and neutralize every Russian north of Nykanorivka, it can also give Putin Donetsk oblast for free.— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 11, 2025
Seriously, how long can you close your eyes to not see this?! pic.twitter.com/M0cUBTEwhI
Más források is megerősítik, hogy váratlanul nagy áttörést értek el a támadók, nagyon gyorsan 16 kilométert haladtak Pokrovszktól észak felé. Arra is felhívták a figyelmet, hogy korábban Kijev már képtelen volt a hasonló benyomulásokat megfékezni, ez 2024-ben összesen 4000 négyzetkilométer elvesztéséhez vezetett. Kiemelik, hogy az elégtelen létszám és a felszerelés hiánya vezetett a komoly problémákhoz.
Russian forces made a major advancement in Donetsk Oblast, breaking through a part of the Ukrainian 🇺🇦 frontline and advancing 16km— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 11, 2025
Ukraine’s inability to contain a similar advancement in 2024 led them to lose 4,000km2 in Donetsk because they are undermanned and under equipped pic.twitter.com/z8L14kW0Vl
A friss fejlemények a legrosszabbkor jönnek Kijevnek, ugyanis, ha nem lesznek képesek megállítani az oroszokat, akkor Vlagyimir Putyin sokkal jobb helyzetbe kerülhet a pénteki csúcson Donald Trumppal szemben, aki szeretné, ha tűzszünet lenne a háborúban. A legfontosabb kérdést éppen a terület jelenti, Moszkva szeretné az egész Donbaszt megszerezni.
A területvesztés tényét megerősíti, hogy az eseményeket a háború kezdetei óta monitorozó, Kijevhez kötődő Deepstatemap is megerősítette:
A concerning update from @Deepstate_UA showing further Russian advances in between Dobropillia and Druzhkivka.https://t.co/P31VHHBd5l https://t.co/poPp1gjzFd pic.twitter.com/RkioO66mGm— Rob Lee (@RALee85) August 11, 2025