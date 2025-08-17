Háború :: 2025. augusztus 17. 19:26 ::

FSZB: ukrán dróntámadást hiúsítottak meg a szmolenszki atomerőmű ellen

Ukrán dróntámadást hiúsítottak meg vasárnap a szmolenszki atomerőmű ellen - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

"Augusztus 17-én az elektronikus hadviselési erők megsemmisítettek egy repülőgép típusú drónt (ukrán gyártmányú, Szpisz típusú, pilóta nélküli légi járművet) a szmolenszki atomerőmű területe felett. Így sikerült meghiúsítani az ukrán hadsereg terrortámadását az atomenergetikai létesítmény ellen" - írta az FSZB, hozzátéve, hogy "az ukrán fegyveres erők folytatják a provokációikat, megkísérelve pilóta nélküli repülőgépekkel támadni az atomenergia-ipari létesítményeket".

A Moszkvától mintegy 330 kilométerre délnyugatra, a fehérorosz határhoz közel található szmolenszki atomerőműben három nagy teljesítményű RBMK típusú reaktor működik.

A nukleáris létesítmény vezetése a Telegram-oldalán azt közölte, hogy az erőmű fennakadások nélkül üzemel, károk nem keletkeztek sem a reaktorokban, sem pedig az üzemeltetést szolgáló egyéb létfontosságú infrastruktúrában.

A Ria Novosztyi orosz hírügynökség felvételt is közzétett a földre kényszerített ukrán drón darabjairól.

(MTI)