Háború :: 2025. augusztus 17. 20:50 ::

A háború lezárásáért tüntettek Izraelben

A Gázai övezeti háború lezárásához vezető megállapodás megkötéséért és a Hamász által fogva tartott izraeli túszok elengedéséért tüntettek Izrael-szerte vasárnap.

A rendőrség előállított 38 tüntetőt, akik a forgalmat akadályozták, és ellenálltak a rendőri intézkedésnek.

"Azok, akik ma a Hamász legyőzése nélkül a háború befejezését követelik, nem pusztán a Hamász álláspontját erősítik és a túszok szabadon bocsátását késleltetik, hanem arról is kezeskednek, hogy az október 7-i borzalmak újra és újra megismétlődjenek" - jelentette ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök a kabinethez intézve szavait.

Hangsúlyozta: eltökélt szándéka végrehajtani azt a korábbi döntését, hogy a hadsereg elfoglalja Gázavárost, amely azon utolsó nagyobb területek egyike a palesztinok lakta térségben, amely még nincs teljes izraeli katonai ellenőrzés alatt.

(MTI)