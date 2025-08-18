Háború :: 2025. augusztus 18. 17:38 ::

Zelenszkij öltözéke felől érdeklődött a Fehér Ház a Trump-találkozó előtt

A Fehér Ház Volodimir Zelenszkij várható öltözéke felől érdeklődött, mielőtt Ukrajna vezetője hétfőn találkozik Donald Trumppal a Fehér Ház Ovális Irodájában – írja az Axios két, az ügyet közvetlenül ismerő forrásra hivatkozva hétfőn.

Az ukrajnai elnök megjelenése korábban már vitát váltott ki Washingtonban, a februári találkozója Donald Trumppal diplomáciai fiaskóval végződött, vélemények szerint részben a katonai stílusú öltözet miatt. Trump gúnyosan megjegyezést tett az ukrajnai elnök ruházatára, és amerikai tisztviselők szerint a ruházat is hozzájárult a kudarchoz.

A források szerint Zelenszkij hétfőn ugyanabban a fekete zakóban jelenik meg a Fehér Házban, amelyet júniusban a hollandiai NATO-csúcstalálkozón viselt.

Öltöny stílusú lesz, de nem teljes öltöny – mondta az egyik forrás. A NATO-csúcs volt az első alkalom, hogy Volodimir Zelenszkij zakót viselt a 2022-es invázió óta, és amerikai tisztviselők szerint Trumpnak ez tetszett.

Egy Trump-tanácsadó azt mondta az Axiosnak, hogy "jó jel lenne a békének", ha az elnök öltönyt viselne, de hozzátette: "nem várjuk, hogy megtegye". Egy másik forrás úgy fogalmazott, hogy "nagyszerű lenne, ha nyakkendőt viselne, de nem várjuk el tőle".

Trump különmegbízottjával rövid ujjú pólóban tárgyalt a tahó "elnök"

Az ukrajnai elnök hétfőn találkozott Keith Kellogg-gal, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottjával Washingtonban, mielőtt az megbeszéléseket folytatna az Egyesült Államok elnökével és az európai vezetőkkel.

Az ukrán Ukrinform beszámolója szerint a találkozóra a Hay-Adams Hotelben kerül sor, a Fehér Ház közelében. "Köszönöm Kellogg tábornoknak a találkozót és a közös munkát a csapatunkkal. Donald Trump elnök ma meghívta Ukrajnát és más európai országokat Washingtonba – ez az első találkozó ebben a formátumban, és rendkívül jelentős" – írta közösségi oldalán az elnök.

"Mikor egy európai ország békéjéről van szó, az egész kontinens békéjéről beszélünk. Készek vagyunk a lehető legnagyobb erőfeszítéssel dolgozni a háború befejezéséért és a megbízható biztonság megteremtéséért. Ezek a legfontosabb kérdések. Az elmúlt éjjel is folytatódtak az orosz támadások városaink ellen – a halálos áldozatok között két gyermek is volt, és tucatnyian megsebesültek. Az emberek aludtak, mikor az orosz hadsereg csapásokat mért a településekre" – fogalmazott Zelenszkij.

– Megvitattuk a harctéri helyzetet és a diplomáciai lehetőségeinket – Ukrajna és egész Európa együtt Amerikával. Oroszországot csak erővel lehet békére kényszeríteni, és Trump elnök rendelkezik ezzel az erővel. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy a béke megvalósuljon – mondta az amerikai különmegbízottal folytatott tárgyalásáról.

A mai diplomáciai találkozó előzetes menetrendje:

17:00 – Az európai vezetők megérkeznek a Fehér Házba;

18:00 – Trump üdvözli Zelenszkijt;

18:15 – Trump és Zelenszkij találkozik az Ovális Irodában;

19:15 – Trump üdvözli az európai vezetőket;

19:30 – a vezetők összeállnak egy családi fotóra;

20:00 – Trump találkozik európai vezetőkkel.

(Axios - Index nyomán)