Háború :: 2025. augusztus 19. 20:19 ::

Nicusor Dan: Románia hozzá fog járulni az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákhoz

Románia hozzá fog járulni az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákhoz, Ukrajna békéje és biztonsága Románia biztonságát is erősíti - közölte kedden Nicusor Dan, miután online folytatott megbeszélést több más európai vezetővel.

A videokonferenciát az Agerpres hírügynökség szerint Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke hívta össze, hogy kiértékeljék Volodimir Zelenszkij ukrajnai és Donald Trump amerikai elnök hétfői washingtoni találkozóját, amelyen több európai vezető is részt vett.

A román elnök a videokonferencia után közzétett Facebook-bejegyzésében döntő fontosságúként értékelte Donald Trump szerepvállalását egy békemegállapodás létrehozásában, ugyanakkor Európa szerepét sorsdöntőnek nevezte egy tartós és igazságos béke megkötésében.

Nicusor Dan szerint Oroszország agresszivitásának elrettentésére a legjobb ellenszere a transzatlanti összefogás.

"Oroszországnak fel kell hagynia a civilek gyilkolásával, ha valóban elkötelezett a béketárgyalások sikere mellett. A szankciókat pedig fenn kell tartani, és ha szükséges, fokozni is kell, amíg a békeszerződés létre nem jön" - vélekedett a román elnök.

Azt ígérte: Románia hozzá fog járulni az Ukrajnának európai és amerikai szoros együttműködéssel nyújtandó szilárd biztonsági garanciákhoz, ez ugyanis befektetést jelent nemcsak Ukrajna, hanem Európa biztonságába.

"Egy békés és biztonságos Ukrajna Románia biztonságát is erősíti, és a szomszédos Moldova számára is előnyös" - zárta bejegyzését a román elnök.

(MTI)