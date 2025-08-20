Háború :: 2025. augusztus 20. 19:28 ::

Izraeli hadsereg: megkezdődött a Gázaváros elleni támadás első szakasza

Izrael megkezdte a Gázaváros elleni hadműveletének első szakaszát - jelentette be Efi Defrin, az izraeli hadsereg szóvivője szerdán újságíróknak nyilatkozva.

"Erőink már ellenőrzésük alatt tartják a város egyes külső területeit" - mondta Defrin, akit a The Jerusalem Post című helyi lap idézett honlapján.

A katonai szóvivő egyben megerősítette, hogy a héten mintegy 60 ezer behívólevelet fognak elküldeni, illetve további 20 ezret a hónap végéig.

A hadsereg korábban arról számolt be, hogy a Hamász 15-nél is több fegyverese tűnt fel alagutakból és támadt izraeli katonákra egyebek között páncéltörő rakétákkal Hán-Júnisz térségében, délre Gázavárostól. Az összecsapásban egy katona súlyosabb, ketten pedig könnyebb sebesülést szerzett.

(MTI nyomán)

Korábban írtuk: Hatvanezer tartalékost mozgósít az izraeli hadsereg az újabb gázai vérfürdőhöz