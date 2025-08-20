Jóváhagyta a Gázaváros elfoglalásáról szóló terveket szerdán Jiszráel Kac izraeli "védelmi" miniszter, aki 60 ezer tartalékos behívását is elrendelte.
A tárca egyik tisztségviselőjének közlése szerint a behívólevelek kiküldését már az elkövetkezendő napokban megkezdik. Mint mondta, a most behívottakkal a hadseregben lévő tartalékosok száma körülbelül 120 ezerre emelkedik majd.
A Jiszrael ha-Jom című angol nyelvű izraeli hírportál úgy tudja, a hadsereg előzetes értékelései szerint a várhatóan szeptember elején kezdődő műveletek mintegy két hónapon át tarthatnak, jóllehet - amint arra a hírportál rámutat - a tartalékosoknak várhatóan tovább kell maradniuk a hadsereg kötelékében "annak érdekében, hogy a térséget megtisztítsák a terroristáktól és a fegyverektől".
Hétfőn az izraeli parlament külügyi és védelmi bizottsága már rábólintott Kac azon kérésére, hogy a tartalékosok sürgősségi mozgósításának idejét szeptember 4-ig meghosszabbítsák.
A Times of Israel című izraeli újság úgy tudja, a behívandóknak csak egy része kerül Gázavárosba, sokakat más gázai régiókba vezényelnek, hogy erősítsék az ott állomásozó egységeket.
(MTI)
Gázavárosban mindenki terrorista, mindent lerombolunk, mindenkit más országba telepítünk
Kicsit sem véresszájú a "Közel-Kelet egyetlen demokráciájának" minisztere - e mellett áll ki a "békepárti" judapesti kormány:
You seem to support the values of Israel? Albanese's history will disappear, but Netanyahu will be remembered as the Butcher of Gaza. He has a long history of corruption and extortion and is wanted as a war criminal. pic.twitter.com/96USHKY0Wh— Eduardo_Libertad (@EduardoP1308) August 19, 2025