Háború, Videók :: 2025. augusztus 20. 10:38 ::

Hatvanezer tartalékost mozgósít az izraeli hadsereg az újabb gázai vérfürdőhöz

Jóváhagyta a Gázaváros elfoglalásáról szóló terveket szerdán Jiszráel Kac izraeli "védelmi" miniszter, aki 60 ezer tartalékos behívását is elrendelte.



A Gázai övezet lerombolása a határ izraeli oldaláról nézve (fotó: Amir Cohen / Reuters)

A tárca egyik tisztségviselőjének közlése szerint a behívólevelek kiküldését már az elkövetkezendő napokban megkezdik. Mint mondta, a most behívottakkal a hadseregben lévő tartalékosok száma körülbelül 120 ezerre emelkedik majd.

A Jiszrael ha-Jom című angol nyelvű izraeli hírportál úgy tudja , a hadsereg előzetes értékelései szerint a várhatóan szeptember elején kezdődő műveletek mintegy két hónapon át tarthatnak, jóllehet - amint arra a hírportál rámutat - a tartalékosoknak várhatóan tovább kell maradniuk a hadsereg kötelékében "annak érdekében, hogy a térséget megtisztítsák a terroristáktól és a fegyverektől".

Hétfőn az izraeli parlament külügyi és védelmi bizottsága már rábólintott Kac azon kérésére, hogy a tartalékosok sürgősségi mozgósításának idejét szeptember 4-ig meghosszabbítsák.

A Times of Israel című izraeli újság úgy tudja, a behívandóknak csak egy része kerül Gázavárosba, sokakat más gázai régiókba vezényelnek, hogy erősítsék az ott állomásozó egységeket.

(MTI)

Gázavárosban mindenki terrorista, mindent lerombolunk, mindenkit más országba telepítünk

Kicsit sem véresszájú a "Közel-Kelet egyetlen demokráciájának" minisztere - e mellett áll ki a "békepárti" judapesti kormány: