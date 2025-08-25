Háború, Külföld :: 2025. augusztus 25. 15:59 ::

Nagy-Britannia meghosszabbítja és kiterjeszti az ukrán katonák kiképzési programját.

A brit védelmi minisztérium hétfői tájékoztatása szerint az Interflex nevű kiképzési program legalább 2026 végéig folytatódik.

A program keretében eddig több mint 50 ezer ukrán katona részesült kiképzésben Nagy-Britannia területén.

A kiképzési programot másodszor hosszabbítja meg a brit kormány.

A korábbi menetrend alapján a kiképzések 2024-ben véget értek volna, de már abban az évben döntés született arról, hogy a program legalább 2025 végéig folytatódik. Ezt az időtartamot hosszabbították meg most további egy évvel.

A londoni védelmi minisztérium bejelentette azt is, hogy az Interflex programot fokozatosan átalakítja, és a hangsúlyt az alapszintű hadszíntéri műveleti képességek tanítására összpontosító rövid kurzusokról a katonai vezetők és a kiképzők oktatására helyezi át.

Ennek alapján két új program indul: az egyik szakaszvezetők és rajparancsnokok kiképzését célozza, a másik arra irányul, hogy az ukrán hadsereg saját kiképzőtisztjeinek számát növelje.

Az Interflex program képzései eredetileg öt hétig tartottak és alapszintű hadszíntéri műveletek oktatására összpontosultak, de ezeket héthetes kurzusokká bővítették és a résztvevők a parancsnoki szintű feladatok ellátásához szükséges tudásanyagot is elsajátíthatják - áll a brit védelmi tárca tájékoztatásában.

A minisztérium által ismertetett új felmérés szerint a brit kiképzési program parancsnoki kurzusain részt vevő ukrán tisztek 83 százaléka érzi magát alkalmasabbnak arra, hogy biztosítsa az általa vezényelt alakulatok tagjainak életben maradását a hadszíntéren, 93 százalékuk pedig arról számolt be, hogy nagyobb hatékonysággal tudja a parancsnoksága alá tartozó egységeket halálos műveletek végrehajtására vezényelni.

A londoni védelmi tárca adatai szerint a Nagy-Britannia és más országok által nyújtott kiképzésnek figyelemreméltó hadszíntéri eredményei vannak: a háború kezdete óta az ukrán erők több mint négyezer orosz harckocsit semmisítettek meg, miközben Ukrajna 1250 karckocsit vesztett.

A minisztérium szerint a frontokról érkező beszámolók arra vallanak, hogy Oroszország összességében több mint kétszer annyi páncélozott harcjárművet vesztett, mint Ukrajna.

