Tüntetések Izrael-szerte a tűzszünetre vonatkozó egyezmény aláírásáért

Izraelben a Gázai övezetben még mindig fogva tartott izraeli túszok szabadulását, illetve a Gázai övezetbeli háború végét is eredményező megegyezés aláírását követelik Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnöktől. A tüntetők tegnap este az amerikai nagykövetség előtt, míg ma reggeltől Jeruzsálem több helyén is követelik a háborús bűnös miniszterelnöktől, hogy írja alá végre a Hamász és Izrael között nemzetközi közvetítéssel létrejött, és a palesztinok által már elfogadott egyezményt – derül ki a Jediot Áháronot és a Maarív újság honlapján megjelent híradásokból.



Tűz Netanjáhu otthona előtt (fotó: Maariv)

A Gázai övezetben még mindig fogva tartott izraeli túszok hozzátartozóinak vezetésével Jeruzsálemben és Izrael-szerte tüntetések zajlanak azért, hogy Binjámin Netanjáhu egyezzen bele az izraeli foglyok szabadulását is eredményező tűzszünetbe, illetve a háború befejezésébe a Gázai övezetben. Tegnap este az USA tel-avivi nagykövetsége előtt tüntettek a Hamász Iszlám Ellenállási Mozgalom által a Gázai övezetben még mindig fogva tartott izraeli foglyok hozzátartozói és a hozzájuk csatlakozó állampolgárok. A tüntetők feliratos transzparenseken követelték Donald Trump amerikai elnöktől, hogy kényszerítse Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnököt a túszok kiszabadítását is eredményező fegyverszünetre, illetve a Gázai övezetben dúló háború befejezésére irányuló egyezmény aláírására.



Kiégett autó Bibi háza előtt

A tüntetők ma reggel megjelentek Binjámin Netanjáhu miniszterelnök jeruzsálemi otthona előtt is. A Jeruzsálem Rehávjá negyedében, pontosabban a Balfour utca 1. szám alatti miniszterelnöki rezidencia előtt lezajlott tiltakozás folyamán a palesztinokkal való megegyezést követelők felgyújtották a környéken elhelyezett szeméttárolók tartalmát és a közelben parkoló néhány autót.



A háború végét követelő tüntetők Netanjáhu háza előtt (fotó: Mark Jisrael Salam)

Jeruzsálemben 12 tüntető felmászott a Jeruzsálemi Héber Egyetem (Giv’át Rám negyed) területén levő Nemzeti Könyvtár tetejére, ahol órákon keresztül elbarikádozták magukat, de végül a rendőrség különleges egysége letartóztatta őket. Jeruzsálembe autós karaván érkezett Izrael különböző településeiről, s a tiltakozók eltorlaszolták a Kneszet, az izraeli parlament épületébe vezető utat. A fogságban levő egyik izraeli katona édesanyja úton Jeruzsálembe ezt mondta: „Fiam, úton vagyunk Jeruzsálembe, hogy hangot adjunk segélykiáltásodnak!”

