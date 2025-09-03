Háború :: 2025. szeptember 3. 20:59 ::

Belgium szankciókat vezet be Izrael ellen, és kétlépcsős folyamatban ismerheti el a palesztin államot

Belgium szankciókat vezet be Izraellel szemben, mert "belefáradt" abba, hogy az Európai Unió nem akar hatékony intézkedéseket hozni a gázai háború ügyében - közölte Maxime Prévot belga külügyminiszter szerdán a szövetségi parlamentben.

Prévot, aki a vallon centrista Elkötelezettek (Les Engagés) párt politikusa, "történelminek" nevezte a belga kormánykoalícióban a hét elején született döntést, amely tizenkét intézkedést foglal magában, köztük a Hamász tagjai elleni lépéseket, a fegyverexport és -tranzit tilalmát, valamint a zsidó telepesek szélsőséges szervezeteivel szembeni szankciókat. Hangsúlyozta: Belgium ezzel "az élvonalba került" Európában, mivel az uniós szintű intézkedések hiányában saját hatáskörben lép.

A külügyminiszter részletesen ismertette a Palesztina elismerésére vonatkozó kétfázisú megállapodást. Az első lépés politikai és szimbolikus jellegű: Belgium csatlakozik a New York-i Nyilatkozathoz, amely elismeri a palesztinok államalapításhoz való jogát. A második szakasz a jogi elismerés lesz, amelyet két feltételhez kötnek: az Izraelből elhurcolt túszok szabadon bocsátásához, valamint ahhoz, hogy a Hamász ne vegyen részt a palesztin közigazgatásban.

A koalíción belüli, Reformer Mozgalom (MR) nevű vallon párt vezetője, Georges-Louis Bouchez a jogi elismeréshez kapcsolt feltételeket hangsúlyozta. Az ellenzék a kormányoldal megosztottságáról beszélt, de Prévot szerint a tartalmi kérdésekben teljes az egyetértés.

Az ellenzék bírálta Bart De Wever miniszterelnök távollétét is a parlamenti vitáról, a belga kormányfő azonban hivatalos látogatáson tartózkodott Hollandiában.

Frissítés: a szokásos Netanjahu-reakció: "gyenge vezető"

Gyenge vezetőnek nevezte Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő szerdán Bart De Wever belga miniszterelnököt, akinek kormánya bejelentette, hogy hamarosan elismeri az önálló palesztin államot.

Netanjahu - hivatala által közzétett - megfogalmazása szerint De Wever "gyenge vezető, aki Izrael feláldozásával próbálja lecsillapítani az iszlám terrorizmust".

Az izraeli kormányfői hivatal az X közösségi oldalon úgy fogalmazott: "a belga miniszterelnök jól akarja lakatni a terrorista krokodilt, mielőtt az Belgiumot is felfalja".

Az izraeli kormány hasonlóan reagált Franciaország, Nagy-Britannia, Kanada és Ausztrália korábban tett bejelentéseire a témában. A kormányfő augusztusban Anthony Albanese ausztrál miniszterelnököt is "gyengének" nevezte, és azt mondta: a palesztin állam elismerése "jutalom lenne a Hamász számára" az Izrael ellen 2023. október 7-én intézett terrortámadása után.

(MTI nyomán)