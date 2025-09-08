Háború :: 2025. szeptember 8. 13:51 ::

"Ez nem önvédelem" - a spanyol kormány korlátozó intézkedésekkel próbál nyomást gyakorolni Izraelre

Kilencpontos, főként korlátozó intézkedéseket tartalmazó csomagot jelentett be Izraellel szemben a spanyol miniszterelnök hétfőn Madridban, hogy megpróbáljon nyomást gyakorolni az izraeli kormányra a gázai népirtás megállítása érdekében.

Pedro Sánchez rendkívüli televíziós nyilatkozatában hangsúlyozta: Spanyolország a kezdetektől elítélte a Hamász 2023. október 7-i "kegyetlen támadását", valamint elismerte Izrael jogát az önvédelemhez, de szavai szerint egy dolog megvédeni a saját országodat, és egy másik dolog kórházakat bombázni és gyerekeket éheztetni. "Ez nem önvédelem, (...) hanem a humanitárius jog összes törvényének megsértése" - hangsúlyozta.

Hozzátette: eddig több mint 63 ezren vesztették életüket, 159 ezren megsérültek és mintegy 250 ezer embert fenyeget az éhínség.

A spanyol kormány ezért törvény erejű rendeletben rögzíti, és ezzel jogilag is megerősíti az Izraellel szemben már korábban bevezetett fegyverembargót, emellett tilos lesz áthaladni a spanyol kikötőkön az izraeli fegyveres erőknek üzemanyagot szállító hajóknak, továbbá megtiltják a belépést a spanyol légtérbe azoknak a repülőgépeknek, amelyek katonai felszerelést szállítanak Izraelnek.

Az intézkedések között belépési tilalmat rendelnek el Spanyolországba minden olyan személy számára, aki közvetlenül részt vesz a Gázai övezetben elkövetett népirtásban, az emberi jogok megértésekben és háborús bűncselekményekben.

A miniszterelnök bejelentése szerint tilos lesz a Gázában és Ciszjordániában található illegális izraeli telepekről származó termékek behozatala a dél-európai országba. Az érintett településeken élő spanyol állampolgárok számára pedig a törvényileg előírt minimális segítségnyújtásra korlátozódnak a spanyol külképviselet által biztosítandó konzuli szolgáltatások.

Pedro Sánchez elmondta: növelni fogják a spanyolok létszámát az Európai Unió rafahi határőrizeti segélymissziójában, és új együttműködési projekteket fognak létrehozni a Palesztin Nemzeti Hatósággal a mezőgazdaság, az élelmezésbiztonság és az orvosi segítségnyújtás területén.

A gázai lakosság megsegítésére az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaügyi Hivatalának (UNRWA) nyújtott hozzájárulást 10 millió euróval növelik, valamint a Gázának szánt humanitárius segély és együttműködés keretét 150 millió euróra emelik 2026-ra.

"Tudjuk, hogy ezek az intézkedések nem lesznek elegendők az invázió vagy a háborús bűncselekmények megállításához" - jelentette ki, hangsúlyozva, hogy nagyobb nyomást gyakorolnak Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökre és kormányára, enyhítik a palesztin lakosság szenvedéseit, illetve biztosítják, hogy a spanyol társadalom egésze tudja: "hazájuk, Spanyolország a történelem jó oldalán áll".

(MTI nyomán)