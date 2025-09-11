Háború :: 2025. szeptember 11. 00:04 ::

Zsidó pofátlanság: még Netanjahunak vannak követelései Katarral szemben

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerdán felszólította Katart, hogy utasítsa ki vagy állítsa bíróság elé a területén tartózkodó "terroristákat", miután Izrael az előző nap csapást mért a Hamász palesztin szélsőséges szervezet vezetőire Dohában.

"Azt mondom Katarnak és minden olyan nemzetnek, amely terroristákat fogad be: vagy ki kell őket utasítani, vagy bíróság elé kell állítani őket. Mert ha nem teszik meg, mi fogjuk megtenni" - hangoztatta Netanjahu egy a hivatala által közzétett videóban.

Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni katari miniszterelnök szerdán a CNN amerikai hírtelevíziónak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy az emírség választ fog adni a történtekre. Hozzátette, jelenleg éppen erről egyeztetnek a regionális partnerekkel, s egy csúcstalálkozót is szerveznek a közeljövőben ennek apropójából.

"Nincsenek szavaim, hogy kifejezzem, mennyire felháborodtunk ezen a cselekedeten (...) ez állami terror" - mondta Ál Száni hozzátéve, hogy "elárulták őket".

Szóvá tette, hogy Netanjahu szerinte "megpróbálja aláásni a stabilitás és a béke minden esélyét". A katari miniszterelnök közölte, hogy "nyilvánosan tudott volt", hogy közvetítői szerepében találkozik a Hamász vezetőségével.

"A találkozóról minden jól ismert az izraeliek és az amerikaiak számára. Nem olyasmi, amit tikolunk" - mondta.

"Nincs semmi indok arra, hogy ezt terrorizmus támogatásának tekintsék" - tette hozzá.

Ál Száni szerint Netanjahu veszélybe sodorta a Gázai övezetben még mindig fogva tartott túszok életét. "Úgy gondolom, hogy Netanjahu tegnapi cselekedeteivel minden reményt elvett a túszoktól" - mondta.

(MTI)