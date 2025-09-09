A Reuters hírügynökség jelentése szerint több robbanás történt Katar fővárosának, Doha Katara nevű negyedében. Az Axios hírportál és az izraeli Kan televízió izraeli tisztviselőkre hivatkozva azt állította, hogy merénylet történt a Hamász vezetői ellen – írja a The Guardian nyomán az Index.
A robbanásokról a Katara negyedben érkezett jelentés, ahol a turisták körében is hatalmas népszerűségnek örvendő kulturális negyed található.
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) és a Sin Bét, azaz a katonai hírszerzés (ISA) közleményt adott ki, amelyben vállalták a felelősséget a dohai támadásért.
„Az Izraeli Védelmi Erők és az ISA célzott csapást mért a Hamász terrorszervezet vezetőire” – írják. Továbbá közölték azt is, hogy a célba vett Hamász-tisztviselők vezették a szervezet műveleteit, és közvetlenül ők felelősek az október 7-i brutális mészárlásért, valamint ők irányították az Izrael elleni háború különböző műveleteit.
A támadás előtt az IDF és az ISA intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy minél kevesebb civil sérüljön meg. Ennek érdekében precíziós fegyvereket, valamint kiterjedt hírszerzést alkalmaztak.
A katari külügyminisztérium szóvivője a lehető leghatározottabban elítélte a támadást, amelyért Izrael mostanra magára vállalta a felelősséget – számolt be a BBC. Majed Al Ansari szerint a találat egy lakóépületet ért, „ahol a Hamász tárgyalóküldöttségének számos tagja tartózkodott.” Azt állítja, hogy a támadás a nemzetközi jogok kirívó megsértését jelenti, valamint komoly fenyegetést jelent a Katarban tartózkodókra.
„Katar állam határozottan elítéli ezt a támadást és kijelenti, hogy nem fogja tolerálni ezt a felelőtlen izraeli viselkedést. Nem hagyják a régió biztonságának folyamatos befolyásolását, valamint a biztonságot és a szuverenitást célzó intézkedéseket sem” – zárul a közlemény.
A Hamász azt állítja, hogy a tárgyalóküldöttségük tagjait vették célba az izraeliek.
A robbanást többen is megörökítették:
BREAKING🚨Israel bombed Qatar to assassinate Palestinian peace negotiators.— Syrian Girl (@Partisangirl) September 9, 2025
No one should negotiate with Israel.
They don’t want peace.
They are terrorist organisation.
pic.twitter.com/uMysIcYGFN
Esmail Baghaei irán külügyminisztériumi szóvivője az állami televízióban nyilatkozott. Szerinte ez a lépés „a nemzetközi jog égbekiáltó megsértése” és „Katar és a palesztin tárgyalók nemzeti szuverenitásának megsértése” volt.
„Komoly figyelmeztetésként kell szolgálnia a régió és a nemzetközi közösség számára” – tette hozzá a külügyminisztérium szóvivője.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala szerint „a Hamász magas rangú vezetői elleni fellépés egy teljesen független izraeli művelet volt” – írja a BBC.
Izrael kezdeményezte, Izrael hajtotta végre, és Izrael vállalja a teljes felelősséget – áll a közleményben.
Bezalel Szmotrics pénzügyminiszter szerint a dohai akció azt mutatja, hogy „a terroristáknak nincs és nem is lesz immunitásuk” a sehol a világon. A csapást „helyes döntésnek” nevezte, hozzátéve, hogy az izraeli hadsereg és a kémelhárítás „tökéletesen végrehajtotta” a műveletet.
Trump tudott a támadásról
Az izraeli 12-es csatorna egy izraeli tisztviselőre hivatkozva azt állította, hogy Donald Trump zöld utat adott a támadásnak, ami különösen sokkoló annak fényében, hogy Katar kulcsfontosságú közvetítőként járt el a gázai tűzszünet elérésére irányuló tárgyalásokon – írja a The Guardian.
A Reuters a Hamász-közeli forrásai alapján arról ír, hogy a tűzszünetről tárgyaló delegáció tagjai túlélték a támadást. A szervezet elmondása szerint az az amerikai javaslat, amelynek megvitatása céljából leültek, egy „megtévesztés volt”, az egész terv arra ment ki, hogy a „Hamász tagjait egy helyre hívják és megtámadhassák őket”.