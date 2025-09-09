Háború :: 2025. szeptember 9. 17:18 ::

Zsidó támadás Katarban: amerikai segítséggel húzhatták csőbe a Hamász vezetőit

A Reuters hírügynökség jelentése szerint több robbanás történt Katar fővárosának, Doha Katara nevű negyedében. Az Axios hírportál és az izraeli Kan televízió izraeli tisztviselőkre hivatkozva azt állította, hogy merénylet történt a Hamász vezetői ellen – írja a The Guardian nyomán az Index.

A robbanásokról a Katara negyedben érkezett jelentés, ahol a turisták körében is hatalmas népszerűségnek örvendő kulturális negyed található.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) és a Sin Bét, azaz a katonai hírszerzés (ISA) közleményt adott ki, amelyben vállalták a felelősséget a dohai támadásért.

„Az Izraeli Védelmi Erők és az ISA célzott csapást mért a Hamász terrorszervezet vezetőire” – írják. Továbbá közölték azt is, hogy a célba vett Hamász-tisztviselők vezették a szervezet műveleteit, és közvetlenül ők felelősek az október 7-i brutális mészárlásért, valamint ők irányították az Izrael elleni háború különböző műveleteit.

A támadás előtt az IDF és az ISA intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy minél kevesebb civil sérüljön meg. Ennek érdekében precíziós fegyvereket, valamint kiterjedt hírszerzést alkalmaztak.

A katari külügyminisztérium szóvivője a lehető leghatározottabban elítélte a támadást, amelyért Izrael mostanra magára vállalta a felelősséget – számolt be a BBC. Majed Al Ansari szerint a találat egy lakóépületet ért, „ahol a Hamász tárgyalóküldöttségének számos tagja tartózkodott.” Azt állítja, hogy a támadás a nemzetközi jogok kirívó megsértését jelenti, valamint komoly fenyegetést jelent a Katarban tartózkodókra.

„Katar állam határozottan elítéli ezt a támadást és kijelenti, hogy nem fogja tolerálni ezt a felelőtlen izraeli viselkedést. Nem hagyják a régió biztonságának folyamatos befolyásolását, valamint a biztonságot és a szuverenitást célzó intézkedéseket sem” – zárul a közlemény.

A Hamász azt állítja, hogy a tárgyalóküldöttségük tagjait vették célba az izraeliek.

A robbanást többen is megörökítették:





No one should negotiate with Israel.



They don’t want peace.



They are terrorist organisation.



pic.twitter.com/uMysIcYGFN BREAKING🚨Israel bombed Qatar to assassinate Palestinian peace negotiators.No one should negotiate with Israel.They don’t want peace.They are terrorist organisation. September 9, 2025

Esmail Baghaei irán külügyminisztériumi szóvivője az állami televízióban nyilatkozott. Szerinte ez a lépés „a nemzetközi jog égbekiáltó megsértése” és „Katar és a palesztin tárgyalók nemzeti szuverenitásának megsértése” volt.

„Komoly figyelmeztetésként kell szolgálnia a régió és a nemzetközi közösség számára” – tette hozzá a külügyminisztérium szóvivője.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala szerint „a Hamász magas rangú vezetői elleni fellépés egy teljesen független izraeli művelet volt” – írja a BBC.

Izrael kezdeményezte, Izrael hajtotta végre, és Izrael vállalja a teljes felelősséget – áll a közleményben.

Bezalel Szmotrics pénzügyminiszter szerint a dohai akció azt mutatja, hogy „a terroristáknak nincs és nem is lesz immunitásuk” a sehol a világon. A csapást „helyes döntésnek” nevezte, hozzátéve, hogy az izraeli hadsereg és a kémelhárítás „tökéletesen végrehajtotta” a műveletet.

Trump tudott a támadásról

Az izraeli 12-es csatorna egy izraeli tisztviselőre hivatkozva azt állította, hogy Donald Trump zöld utat adott a támadásnak, ami különösen sokkoló annak fényében, hogy Katar kulcsfontosságú közvetítőként járt el a gázai tűzszünet elérésére irányuló tárgyalásokon – írja a The Guardian.

A Reuters a Hamász-közeli forrásai alapján arról ír, hogy a tűzszünetről tárgyaló delegáció tagjai túlélték a támadást. A szervezet elmondása szerint az az amerikai javaslat, amelynek megvitatása céljából leültek, egy „megtévesztés volt”, az egész terv arra ment ki, hogy a „Hamász tagjait egy helyre hívják és megtámadhassák őket”.