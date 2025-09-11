Háború :: 2025. szeptember 11. 12:20 ::

Csehország kész helikoptereket küldeni Lengyelországba az "európai légtér" védelmére

Csehország kész helikoptereket küldeni Lengyelországba légterének védelmére - közölte csütörtökre virradóra a cseh védelmi minisztérium.

A közlemény szerint három Mi-171S típusú gépről lenne szó, amelyek napokon belül a lengyelek rendelkezésére állhatnának. A cseh helikopterek elsősorban az alacsonyan repülő drónok elleni bevetésre alkalmasak - mutatott rá a cseh tárca.

Petr Fiala kormányfő kijelentette, hogy a cseh helikopterek lényegében az európai légteret védenék.

A CTK hírügynökség ezzel kapcsolatban azt írja, hogy a gépeket a lengyel fél kérte Csehországtól, miután szerdán telefonon egyeztetett a két ország védelmi minisztere a lengyel légtér orosz drónokkal történt megsértését követően kialakult helyzetről.

Jana Cernochová védelmi miniszter már tájékoztatta a kormányfőt arról, hogy a gépek kiküldése az érvényes cseh-lengyel államközi szerződés, illetve a cseh parlament egy tavalyi határozata alapján történne. A parlament tavaly elfogadott határozatában a cseh védelmi tárca katonai alakulatokat küldhet ki 2025-ben és 2026-ban a NATO keleti szárnya védelmének megerősítésére. A cseh katonák száma nem haladhatja meg a 2000-et.

"Lengyelország megbízható, közeli partnerünk, kérésének teljesítését természetesnek tarjuk. Itt az ideje, hogy erőt és egységet mutassunk" - szögezte le Jana Cernochová.

A gépek kiküldése néhány napon belül megvalósítható, a bevetésüket biztosító logisztikai személyzet száma a helyzet alakulása szerint lesz meghatározva - mondta Karel Rehka vezérkari főnök. Szerinte a cseh katonai alakulat tagjainak száma nem haladná meg a 150 főt. "Három hónapos bevetéssel számolunk" - pontosította kijelentését a tábornok.

Cseh helikopteres egységeket a korábbi években a lengyelországi árvíz elleni védekezésben is bevetettek, így a cseheknek vannak helyi tapasztalataik is.

A szerdára virradóra Lengyelországot ért orosz dróntámadást a cseh politikusok elítélték. Petr Fiala szerint ez a támadás a NATO védelmi képességeinek próbájaként is értékelhető. Fiala ugyanakkor méltatta, hogy a lengyel légvédelem hatékonyan reagált a támadásra.

(MTI)