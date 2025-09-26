Háború, Elcsatolt részek :: 2025. szeptember 26. 18:12 ::

Zelenszkij szerint magyar drónok derítették fel Ukrajna gúnyhatár menti ipari potenciálját

"Feltehetően magyar drónok" jelenlétét észlelték és rögzítettek ukrán katonák nemrég az ukrán-magyar határon, és az ukrán hadvezetés feltételezése szerint ezek felderítő tevékenységet folytattak - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a pénteki katonai értekezlet után a Telegramon.

A bejegyzése szerint erről a megbeszélésen Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka tett jelentést.

Zelenszkij hozzátette, hogy utasítást adott az információk ellenőrzésére.



"A főparancsnok beszámolt az ukrán-magyar határon nemrég történt drónincidensekről. Ukrán katonák rögzítették, hogy felderítő drónok léptek be a légtérünkbe, és feltehetően ezek magyar drónok voltak. Az elsődleges feltételezés szerint ezek a drónok a határ menti ukrajnai térségek ipari potenciálját deríthették fel. Utasítást adtam minden rendelkezésre álló adat ellenőrzésére és arra, hogy minden egyes rögzített esetről haladéktalanul számoljanak be" - írta az ukrán elnök.

Szijjártó: Beleőrült a magyarellenességbe, és rémeket lát

Volodimir Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon, arra reagálva, hogy az ukrán elnök szerint magyar felderítő drónok sérthették meg országa légterét.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető közölte: "Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát."

Frissítés: Honvédség: nem hajtottuk végre az állítólagos drónrepülés

Az alábbi közlemény jelentették meg a Nemzeti Közleménytárban:

Nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen A sajtóban is megjelent magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást. Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állunk velük. A magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét. Magyarországon október közepéig tart az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül. A gyakorlatról nemcsak a NATO szövetségeseink, hanem az ukrán fél is folyamatosan tájékoztatást kap

(MTI)