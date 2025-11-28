Háború, Külföld :: 2025. november 28. 22:55 ::

Benyújtotta lemondását Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteki videóüzenetében.

Az elnök hivatalos honlapján nem sokkal később megjelent Zelenszkij rendelete Jermak menesztéséről.

"Azt szeretném, hogy senkinek ne legyenek kérdései Ukrajnához" - jegyezte meg az államfő, majd bejelentette, hogy átalakítások várhatók az elnöki hivatalban. Hozzátette, hogy szombaton konzultációkat folytat arról, ki lehet alkalmas az iroda vezetésére.

"Hálás vagyok Andrijnak azért, hogy az ukrán álláspontot a tárgyalások során mindig pontosan úgy képviselte, ahogyan az elvárható. Mindig hazafias álláspontot képviselt. Azt szeretném viszont, hogy ne legyenek pletykák és spekulációk" - mondta az elnök.

Zelenszkij közölte, hogy a hamarosan sorra kerülő ukrán-amerikai tárgyalásokon Ukrajnát Andrij Hnatov vezérkari főnök, Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, a külügyminisztérium és a hírszerzés képviseli majd.

Az Ukrinform ukrán állami hírügynökség emlékeztetett arra, hogy pénteken a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) nyomozói házkutatást tartottak Jermaknál. A nyomozó hatóságok azonban később közölték, hogy Jermakot nem gyanúsították meg a nemrég az energetikai szektorban feltárt - nagy visszhangot kiváltó - korrupciós ügyben.

Zelenszkij november 22-én kelt rendeletében Jermakot nevezte ki annak az ukrán küldöttségnek az élére, amely az amerikai béketervezetről folytat tárgyalásokat az Egyesült Államokkal és más nemzetközi partnerekkel.

Az elnöki iroda honlapja szerint Jermakot 2020. február 11-én nevezték ki a hivatal élére. 2019 októbere és 2020 júniusa között az Ukroboronprom ukrán állami hadiipari konszern felügyelő bizottságának tagja volt. 2019 májusától 2020. február 11-ig elnöki tanácsadó volt, azt megelőzően pedig több éven át jogi és civil szervezeti tevékenységgel foglalkozott.

(MTI)