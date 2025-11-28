Háború, Külföld :: 2025. november 28. 23:26 ::

Orosz diplomata: az ukrán elnök időt akar nyerni kabinetfőnöke lemondásával

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök időt akar nyerni kabinetfőnöke, Andrij Jermak lemondásával, és meg akarja győzni Európát, hogy fedezze őt a korrupciós botrányban - jelentette ki Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a "kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete pénteken.

"Ez arra irányuló kísérlet, hogy eltolják azt a pillanatot, amikor elérnek magához Zelenszkijhez, ami beláthatatlan következményekkel fenyeget. Egyelőre időt akar nyerni, hogy valahogy megállapodjon európai védelmezőivel, fedezzék őt a kiábrándító hatalmas botránnyal szemben" - mondta a diplomata.

A nagykövet szerint "Zelenszkij úgy döntött, mindenkiről lemond, csak hogy saját magát a felszínen tarthassa".

"Ellenkező esetben garantált számára a felelősség, a tisztességtelen viselkedés felvetése a külső szponzorokkal szemben, és feltehetően a felelősség kérdése a nemzetközi ügyletekért is, amelyekben közvetetten Jermak, és esetleg maga Zelenszkij érintett. Ezért az a tény, hogy Zelenszkij egy pillanat alatt lemondott Jermakról, menesztette őt saját kérésére, arról tanúskodik, hogy a NABU-nak (Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal) elegendő bizonyítéka van a nyílt korrupciójáról. És ez a korrupció nemcsak Jermakot érinti személyesen, de közvetetten kapcsolatban van Zelenszkij tetteivel, illetve az ő nemzetközi partnereivel is" - fogalmazott Mirosnyik.

Leonyid Szluckij, az orosz alsóház külügyi bizottságának elnöke a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette, hogy az ukrán elnöki hivatal vezetőjének lemondása az ukrajnai korrupciós botrány következménye, de a botrány csúcspontja még messze van. Felhívta a figyelmet arra, hogy Jermak vezette az ukrajnai rendezés ügyében tárgyaló ukrán küldöttséget. "Reméljük, hogy eltávolítása nem befolyásol semmilyen folyamatot az Isztambul-2 (tárgyalások) keretében - mondta a parlamenti képviselő.

Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott Jermak lemondását kommentálva a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megjegyezte, hogy "Ali Baba lemondott, csak a negyven rabló maradt".

Az Axios amerikai hírportál szerint Jermak egy nappal azelőtt mondott le, hogy elutazott volna Floridába tárgyalni az ukrajnai rendezésről Steven Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával és az elnök vejével, Jared Kushnerrel. A hírportál "politikai földrengésnek" nevezte Jermak távozását.

Pénteken házkutatást tartottak az ukrán korrupcióellenes hatóságok Andrij Jermak otthonában.

November közepén a két ügynökség nyilvánosságra hozta, hogy egy széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyeket tártak fel az ország nukleáris energetikai szektorában. Jermakot abban az ügyben nem nevezték meg gyanúsítottként, de ellenzéki képviselők és néhányan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pártjában is szorgalmazták az államfő jobbkezének tartott politikus felmentését.

Andrij Jermak az egyik legbefolyásosabb vezető volt Ukrajnában, ő vezette egyebek mellett az ukrán delegációt az Egyesült Államokkal a háború lezárásáról folytatott tárgyalásokon.

(MTI)