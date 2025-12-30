Háború :: 2025. december 30. 18:36 ::

Az orosz hadsereg két fekete-tengeri ukrán kikötőt támadott

Az orosz hadsereg az Odessza régióban található Pivdennye és Csornomorszk fekete-tengeri ukrán kikötő ellen indított dróntámadásokat kedden, aminek következtében egy gabonát és olajat szállító kereskedelmi hajó megrongálódott, egy ember pedig megsebesült - írta Telegram csatornáján Olekszij Kuleba ukrán miniszterelnök-helyettes.

Olekszij Kuleba hozzátette, hogy az orosz csapások ellenére mindkét kikötő továbbra is üzemel.

Az ukrán hatóságok közben elrendelték Csernyihiv régió 14 falujának kiürítését az orosz dróntámadások miatt.

Vjacseszlav Csausz, a régió katonai parancsoka egy közleményben azzal indokolta az orosz-fehérorosz határ közelében, az orosz határtól 10-40 kilométerre található falvak kiürítését, hogy "a határvidéket minden nap bombázzák", miközben az érintett településeken "még mindig 300 ember él". A kitelepítés Novgorod-Sziverszki, Szemenyivka és Sznovszk, valamint az orosz-fehérorosz határtól mintegy 20 kilométerre fekvő Gorodnya lakosságát érinti. Hozzátette, hogy a falvak kitelepítését 30 napon belül be kell fejezni. Az év eleje óta több mint 1400 lakos hagyta el a határvidéket - tette hozzá.

(MTI)