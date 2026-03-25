Háború :: 2026. március 25. 09:46 ::

Az iráni fegyveres erők szóvivője tagadta a tárgyalásokról szóló hírt

Tagadta szerdán az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője az Egyesült Államok és Irán között zajló tárgyalásokkal kapcsolatos híreket, hangsúlyozva azt is, hogy a térség stabilitását egyedül az iráni fegyveres erők képesek garantálni.

"Az olyanok, mint mi, sosem találnak közös nevezőre az olyanokkal, mint maguk (...) Az első nap leszögeztük, és ma is így gondoljuk: közülünk senki nem fog megegyezni, sem most, sem máskor" - jelentette ki Ebrahim Zolfakari az iráni állami televízióban közzétett, előre felvett videoüzenetében.

A szóvivő azt vetette Donald Trump amerikai elnök szemére, hogy "a stratégiai erő, amelyről annyit beszélt, stratégiai kudarccá vált", valamint arra intette, "ne próbálja a vereséget tárgyalásként beállítani".

Leszögezte, hogy a régió stabilitását egyedül az iráni fegyveres erők képesek garantálni, és kiemelte, "semmi nem lesz a régi" - beleértve az energiaárakat is -, ameddig Washington ezt el nem fogadja.





Ebrahim Zolfaqari, Central Khatam al-Anbia Headquarters, today's message to Washington.



On energy: you will not see the previous price of oil again.



On negotiations: your internal conflicts have reached the stage of negotiating with… 🇮🇷🔥 "Don't call your defeat a deal." 🔥🔥Ebrahim Zolfaqari, Central Khatam al-Anbia Headquarters, today's message to Washington.On energy: you will not see the previous price of oil again.On negotiations: your internal conflicts have reached the stage of negotiating with… pic.twitter.com/HjRy4OeXet March 25, 2026

Az iráni vezetés korábban már leszögezte, nem bocsátkozik egyeztetésekbe az Egyesült Államokkal, miután az kétszer is - magas szintű tárgyalások közepette - támadást intézett Irán ellen az utóbbi két évben.



You are 🔥 The Iranian military spokesperson Ebrahim Zolfaghari broke from speaking in his native language for 30 seconds to send a message to the US President.You are 🔥 pic.twitter.com/mHAHzfzIYU March 24, 2026

Trump a héten azt közölte, tárgyalások zajlanak a teheráni vezetéssel, hozzátéve, hogy a megbeszéléseket amerikai részről Steve Witkoff, a békemissziókért felelős elnöki különleges megbízott, valamint Jared Kushner, az elnök veje vezeti, és bekapcsolódott J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is.

(MTI nyomán)