2026. március 25. 06:29

Ez lehet az "ajándék", amiről Trump beszélt: Irán állítólag megnyitja a Hormuzi-szorost a "nem ellenséges" hajók számára

Irán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezethez (IMO) tartozó országoknak bejelentette, hogy a „nem ellenséges hajók” áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson, ami jelentős fejlemény, hiszen naponta 20 millió hordó olaj halad át ezen a fontos vízi úton – írja a New York Post nyomán az Index.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban utalt egy „ajándékra”, amelyet Irán küldött, és amely „óriási értékkel bír”, azonban nem részletezte, miről van szó, csak annyit közölt, hogy kedden érkezett, és a szoroshoz kapcsolódik.

A Fehér Ház egyelőre nem reagált az üggyel kapcsolatos megkeresésekre, így továbbra is kérdéses, hogy a bejelentés milyen diplomáciai vagy gazdasági következményekkel járhat a térségben.

Eközben jelentősen csökkentek az olajárak, és erősödtek az ázsiai tőzsdék, miután sajtóértesülések szerint Donald Trump béketervet juttatott el Iránhoz. A Brent ára csaknem 6 százalékkal 98,3 dollárra esett, míg az amerikai WTI jegyzése több mint 5 százalékkal 87,7 dollárra csökkent.

A hír kedvező hangulatot hozott a piacokra: a tokiói Nikkei 2,8, a szöuli Kospi 3,1 százalékos emelkedéssel nyitott, de pluszban volt a hongkongi és a sanghaji tőzsde is. A The New York Times szerint Washington egy 15 pontos javaslatcsomagot küldött Teheránnak, amelyet Pakisztán közvetítésével továbbítottak, ugyanakkor egyelőre nem világos, hogy az iráni vezetés elfogadhatónak tartja-e a tervet tárgyalási alapként.