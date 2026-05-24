Háború :: 2026. május 24. 11:52 ::

Kisebb károk keletkeztek az ukrán külügyminisztérium épületében az orosz támadás következtében

Kisebb károk keletkeztek az ukrán külügyminisztérium épületében a közelben történt robbanások következtében, miután vasárnap heves orosz rakéta- és dróntámadás érte Kijevet – közölte az ukrán külügy Facebook-oldalán. Mint írták: az épületet a második világháború óta most érte először károsodás.

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha a történtek kapcsán közölte: miután meglátta a betört ablakokat, teljes bizonyossággal kijelentheti, hogy az orosz csapatok nem tudják őket megállítani. (Arra sajnos nem tért ki, hogyan jutott erre a következtetésre néhány betört ablak alapján - a szerk.)

Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője korábban azt közölte, hogy az ukrán támadásokban 40 épület rongálódott meg Kijevben. Egy ember meghalt, húszan megsebesültek.

Vitalij Klicsko, a főváros polgármestere szintén számos megrongálódott épületről számolt be, köztük toronyházakról és legalább egy iskoláról. Arra szólította fel a város lakóit, hogy vasárnap kora reggel maradjanak a menedékhelyeken.

Kezdetben meg nem erősített jelentések szerint Oroszország hiperszonikus és cirkálórakétákat is bevethetett a támadás során. Az UNIAN hírügynökség a helyi katasztrófavédelemre hivatkozva azt írta, hogy az orosz támadás következtében tűzvészek keletkeztek a városban, megrongálódott a polgári infrastruktúra, valamint számos lakóépület.

(24 nyomán)