Háború :: 2026. június 5. 08:16 ::

Az amerikai haderő készenléti szintjét is befolyásolhatja az iráni konfliktus ára

Az iráni konfliktus okozta megnövekedett költségek akár az amerikai haderő készenléti szintjét is befolyásolhatják - nyilatkozták az amerikai katonai kormányzat tagjai csütörtökön.

A Pentagon vezető tisztségviselői több amerikai médiumnak arról számoltak be, hogy a magasabb üzemanyagárak és a műveletek emelkedő költségei nyomás alá helyezik a haderő gazdálkodását.

Az illetékesek szerint a kialakult helyzet akár a kiképzési tevékenység szűkítését vonhatja maga után.

Daryl Caudley tengernagy, a Pentagon haditengerészeti műveleteinek parancsnoka a közelmúltban a képviselőház fegyveres erők bizottságának meghallgatásán úgy nyilatkozott, hogy költségvetés-kiegészítés nélkül a haditengerészet kemény döntésekre kényszerülhet a műveleteket és a készenlétet tekintve.

A Pentagon csütörtökön azt is közölte, hogy nagymértékben csökkentették a hadsereg körén belül elismert vallások körét. A hadügyminisztérium védelmi államtitkárságának nyilvánosságra került belső feljegyzése szerint jelenleg 31 bejegyzett vallást és felekezetet tartanak nyilván.

Az Egyesült Államok katonaságának Tábori Lelkészi Szolgálata korábban több mint 200 vallást és felekezetet szerepeltetett jegyzékében, és az azokhoz kapcsolódó hitelvek gyakorlását tette lehetővé.

(MTI)