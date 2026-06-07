Háború, Külföld :: 2026. június 7. 09:18 ::

A "békepárti Amerika" lelőtt két iráni drónt a Hormuzi-szoros fölött

Az amerikai hadsereg lelőtt két iráni támadó drónt a Hormuzi-szoros fölött szombaton késő este - közölte az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) vasárnap.

A CENTCOM X közösségi platformon megjelent rövid közleménye szerint "a drónok veszélyeztették a nemzetközi tengeri forgalmat a Hormuzi-szorosban" és hogy "az amerikai erők továbbra is készen állnak az iráni agresszió elleni védekezésre".

A CENTCOM pénteken arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg lelőtt a Hormuzi-szoros felé irányított négy iráni drónt, majd támadást intézett a partok mentén elhelyezett iráni felderítő radarállomások ellen Goruk városában és Kesm-szigetén.

(MTI)