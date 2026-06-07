Az amerikai hadsereg lelőtt két iráni támadó drónt a Hormuzi-szoros fölött szombaton késő este - közölte az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) vasárnap.
A CENTCOM X közösségi platformon megjelent rövid közleménye szerint "a drónok veszélyeztették a nemzetközi tengeri forgalmat a Hormuzi-szorosban" és hogy "az amerikai erők továbbra is készen állnak az iráni agresszió elleni védekezésre".
A CENTCOM pénteken arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg lelőtt a Hormuzi-szoros felé irányított négy iráni drónt, majd támadást intézett a partok mentén elhelyezett iráni felderítő radarállomások ellen Goruk városában és Kesm-szigetén.
(MTI)