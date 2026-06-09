Háború :: 2026. június 9. 15:22 ::

A BASF vezérigazgatója újabb olajársokkot valószínűsít a háború miatt

Újabb olajársokk veszélyére figyelmeztetett kedden Markus Kamieth, a világ legnagyobb vegyipari vállalatának számító BASF vezérigazgatója az iráni háború és a Hormuzi-szoros elhúzódó lezárása miatt.

A frankfurti gazdasági újságírók nemzetközi klubjának rendezvényén Kamieth azt mondta: a globális olajtartalékok fokozatosan apadnak, és amennyiben a Hormuzi-szoros nem nyílik meg hamarosan, az év második felében ismét jelentős áremelkedés következhet be nemcsak a kőolaj, hanem a finomított termékek piacán is.

A BASF vezetője szerint a szoros lezárása különösen az olajpiacot érinti súlyosan. Míg a világ földgázellátásából mintegy 3 százalék esik ki, az olajból ez az arány megközelíti a 20 százalékot. A Közel-Keleten működő számos finomító miatt a finomított termékek - például az üzemanyagok és számos vegyipari alapanyag - esetében a kiesés akár a globális kínálat 40 százalékát is érintheti.

Az Egyesült Államok és Izrael által február végén indított iráni katonai műveletek nyomán a világpiaci olajárak jelentősen emelkedtek, ami hozzájárult az infláció erősödéséhez. Bár a Brent olaj ára az utóbbi időszakban mérséklődött, továbbra is hordónként 100 dollár közelében alakul.

Kamieth ugyanakkor nem tart a földgázellátás összeomlásától. Értékelése szerint a magasabb gázárak hatására Kína részben szénre áll át, ami csökkenti az ázsiai keresletet, és enyhíti a nemzetközi piacra nehezedő nyomást.

A vállalatvezető bírálta az európai energiapolitikát is. Úgy vélekedett, hogy Németország és Európa hosszú távon sem válhat olcsó földgázra épülő ipari térséggé, mivel nem rendelkezik jelentős saját kitermeléssel. Elutasította azt az elképzelést is, hogy az orosz gázszállítások helyreállítása érdemben csökkentené az európai árakat. Szerinte az európai gázárakat továbbra is elsősorban a cseppfolyósított földgáz (LNG) világpiaca határozza meg.

A BASF vezérigazgatója szerint a vegyipar jelenleg az elmúlt 25 év legnehezebb időszakát éli. Az energiaigényes termelést jelentős költségterhek sújtják, különösen az ammóniagyártást, amelyet Európában magas szén-dioxid-kibocsátási díjak terhelnek.

Kamieth ugyanakkor úgy véli, hogy Európának tíz év múlva is jelentős vegyipara lesz, még ha annak szerkezete meg is változik. A BASF évek óta küzd a magas németországi energiaárakkal, a globális túlkapacitásokkal és a kínai versenytársak erősödésével. A társaság nemrég bejelentette, hogy alaptevékenységében akár 20 százalékkal csökkenti a fix költségeket, ami további létszámleépítésekkel járhat. A vállalat emellett több üzletágát is átalakítja vagy értékesíti a nyereségesség javítása érdekében.

(MTI)