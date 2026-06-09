Háború :: 2026. június 9. 16:31 ::

Trump szerint végső szakaszukba értek az Iránnal zajló tárgyalások

Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások végső szakaszukba értek, akár napokon belül aláírható a megállapodás.

Az amerikai elnök hétfőn éjszaka New York repülőterén újságírók előtt nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy "nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyezség", amit akár 2-3 napon belül aláírhatnak, miután nem maradtak vitás pontok.

Megismételte, hogy a megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a Hormuzi-szoros.

Az elnök szerint az Irán ellen érvényben lévő blokád "erőteljesebb a bombázásnál".





(he's said this approximately 20 times since March) Trump claims he's "2 or 3 days" from a deal with Iran(he's said this approximately 20 times since March) pic.twitter.com/UJDVJgpRAg June 9, 2026

Donald Trump közölte, hogy épségben van az Omán partjainak közelében lezuhant katonai helikopter kéttagú legénysége, akiket a tengerből mentettek ki.

Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért illetékes Középső Parancsnokságának (Centcom) kedden reggel kiadott közleménye szerint az Apache helikopter járőrfeladatot látott el, amikor hétfőn lezuhant az Ománi-öböl felett. A fedélzetén tartózkodó katonákat két órán belül megtalálták, állapotuk stabil, az incidens okát egyelőre vizsgálják.

(MTI nyomán)