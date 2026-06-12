Háború, Külföld :: 2026. június 12. 15:41 ::

Trump most megint úgy tervezi, hogy megállapodik Iránnal

Donald Trump amerikai elnök a Reuters szerint bejelentette, hogy J. D. Vance alelnök képviseli majd az Egyesült Államokat a hétvégén, Európában esedékes amerikai–iráni megállapodás ünnepélyes aláírásán.

A döntés egyértelműen arra utal, hogy a két ország közötti kétoldalú tárgyalások kézzelfogható eredményt hoztak, és a folyamat a záró szakaszába lépett. – írja a Reuters alapján a Portfolio.

Bár az egyezmény részleteit és a ceremónia pontos helyszínét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, az alelnök személyes részvétele azt mutatja, hogy Washington kiemelt jelentőséget tulajdonít a megállapodásnak.



Trump az Ovális Irodában 2026. június 10-én (fotó: Evan Vucci/Reuters)

Csütörtök este Donald Trump bejelentette, hogy lefújja az Irán ellen tervezett katonai csapásokat, miután állítása szerint a tárgyalások az iráni vezetés legmagasabb szintjére kerültek, és a megállapodás alapvető elemeit minden érintett fél elfogadta. A bejelentés különösen azért figyelemre méltó, mert a piacok még néhány órával korábban is egy esetleges amerikai katonai beavatkozás kockázatait árazták.