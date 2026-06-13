Háború, Külföld :: 2026. június 13. 14:46 ::

Ali Hamanei temetéshez kapcsolódó szertartásait július elején tartják több iráni városban

Július 4-én kezdődnek és július 9-én zárulnak Ali Hamenei meggyilkolt iráni legfelsőbb vezető temetési szertartásai - jelentette az iráni állami média szombaton.

A csaknem egyhetes gyászszertartás Teheránban veszi kezdetét, majd Kom városában folytatódik, a temetésre pedig július 9-én Meshedben, Hamenei szülővárosában kerül sor.

A temetést eredetileg márciusra tervezték, de a háború miatt elhalasztották.

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője februárban vesztette életét az amerikai-izraeli légicsapásokban. Az iráni vezető 1989 óta állt az Iráni Iszlám Köztársaság élén; az iráni kormány 40 napos nemzeti gyászt és hétnapos országos munkaszünetet rendelt el a halála miatt.

Ali Hamenei halálát követően az iráni Szakértők Gyűlése fiát, az 56 éves Modzstaba Hameneit választotta meg Irán új legfelsőbb vezetőjének.

(MTI)