Július 4-én kezdődnek és július 9-én zárulnak Ali Hamenei meggyilkolt iráni legfelsőbb vezető temetési szertartásai - jelentette az iráni állami média szombaton.
A csaknem egyhetes gyászszertartás Teheránban veszi kezdetét, majd Kom városában folytatódik, a temetésre pedig július 9-én Meshedben, Hamenei szülővárosában kerül sor.
A temetést eredetileg márciusra tervezték, de a háború miatt elhalasztották.
Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője februárban vesztette életét az amerikai-izraeli légicsapásokban. Az iráni vezető 1989 óta állt az Iráni Iszlám Köztársaság élén; az iráni kormány 40 napos nemzeti gyászt és hétnapos országos munkaszünetet rendelt el a halála miatt.
Ali Hamenei halálát követően az iráni Szakértők Gyűlése fiát, az 56 éves Modzstaba Hameneit választotta meg Irán új legfelsőbb vezetőjének.
(MTI)