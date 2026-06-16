Háború :: 2026. június 16. 18:37 ::

Iráni házelnök: akkor ér véget a háború, ha Izrael kivonul a megszállt libanoni területekről

Az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia az általa megszállt libanoni területekről - jelentette ki kedden Mohammed Bákir Kalibaf, Irán parlamentjének elnöke libanoni hivatali partnerével, Nabih Berrivel folytatott telefonbeszélgetésében, tekintettel a Washington és Teherán közötti, várhatóan pénteken aláírásra kerülő megállapodásra.

Az Iszlám Köztársaság házelnöke, aki egyben az ország főtárgyalója is az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetéseken, erről Telegram-csatornáján számolt be. Kalibaf hangsúlyozta, hogy "Dél-Libanon lakosságának vissza kell térnie az otthonaiba".

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államokkal folytatott háború befejezésére irányuló keretmegállapodás értelmében Izraelnek vissza kell vonulnia Libanonból. Hangsúlyozta, hogy Dél-Libanon folytatódó izraeli megszállása sérti a megállapodást.

"Amíg az izraeli erők nem vonulnak ki a háború során elfoglalt területekről, a háború nem ért véget teljesen" - húzta alá.

Az Iránnal szövetséges libanoni Hezbollah szintén kedden arról számolt be, hogy Irán ígéretet tett a síita milíciának azzal kapcsolatban, hogy az izraeli hadsereg kivonul Libanonból. A Hezbollah egyik magas rangú tisztségviselője a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy Irán egyértelmű kötelezettséget vállalt, hogy a megállapodást Washingtonnal csakis abban az esetben írják alá, ha az tartalmazza az izraeli kivonulást Libanonból. A kérdés - mint fogalmazott - legfőbb prioritással bír Irán számára.

Az al-Dzsazíra hírtelevízió ugyanakkor arról adott hírt, hogy Irán Hezbollahnak adott ígérete az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások második fázisára vonatkozik majd. Izraelnek a szomszédos országból való kivonulását a tárgyalások feltételévé teszik, "nem feltétlenül az első szakaszban, de végső célkitűzésként". Izraeli megfigyelők is úgy vélik, hogy az ígéret egy esetleges végleges megállapodásra vonatkozik az Egyesült Államok és Irán között, és nem arra a keretmegállapodásra, amelyet pénteken Svájcban írnak alá.

Emellett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfői beszédében azt hangoztatta, hogy az izraeli hadsereg addig marad a Gázai övezetben, Dél-Libanonban és Szíriában kialakított úgynevezett biztonsági övezetekben, "amíg szükséges".

Egy névtelenséget kérő amerikai tisztségviselő szerint a megállapodás nem tartalmaz felszólítást az izraeli erők kivonására.

Naím Kászem, a Hezbollah vezetője pedig azt jelentette be, hogy Irán "biztosította a katonai műveletek azonnali és tartós befejezését minden fronton, beleértve Libanont is". Ez - hangsúlyozta - az iráni háború kapcsán Washington és Teherán között létrejött keretmegállapodás alapvető feltétele. "Irán mindent megadott a Hezbollahnak és Libanonnak, cserébe pedig semmit sem kért" - fűzte hozzá.

(MTI)