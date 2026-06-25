Háború :: 2026. június 25. 14:37 ::

Korlátozták az áramellátást a Krímben

Korlátozták az áramellátást a Krím félszigeten - közölte csütörtökön a Krimenergo vállalat.

A kényszerintézkedést a cég azzal indokolta, hogy el akarja kerülni az elektromos hálózat túlterhelését. A tájékoztatás értelmében óránkénti áramszüneti ütemterv nincs, áramszünetek csak szükség esetén lesznek egy-egy helyen. Szevasztopolban viszont csütörtökön áramszüneti ütemtervet vezettek be.

A félszigeten két civil életét vesztette, kettő pedig megsebesült ukrán támadások következtében. Az egyik halálos áldozat egy gyerek.

A túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont Zaporizzsja megyében "az ukrán fegyveres erők által elkövetett terrortámadás" miatt elterelték a forgalmat a Novorosszija autópályának a 317. ás a 331. kilométer közötti szakaszán.

Brjanszk megyében két nő, egy 23 éves férfi és egy 15 éves lány meghalt egy gépkocsit érő dróncsapás következtében. A régióban megsebesült négy civil.

Herszon megye orosz ellenőrzés alatti részén egy civil meghalt, kettő pedig megsebesült az utóbbi egy napban.

A baskírföldi Ufában drón roncsai zuhantak az ipari övezet területére. Személyi sérülés nem történt, a vállalatok rendes üzemmódban működnek tovább.

Voronyezsben a hétfői ukrán rakétatámadás halálos áldozatainak száma csütörtökre hatra emelkedett, a sebesülteké pedig 62-re.

A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz hadsereg a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudott nyomulni - köztük a donyecki régióban ostromlott Kosztyantinivkában és Limanban -, és a harcokban több mint 1580 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A minisztérium az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az üzemanyagellátási, az energiaipari és a közlekedési infrastruktúra létesítményeit, valamint az üzemanyagraktárakat, nagy hatótávolságú drónok tárolásának és indításának helyszíneit, nyolc páncélozott harcjárművet, egy Grad sorozatvetőt, 17 irányított légibombát, két HIMARS-rakétát, továbbá 762 repülőgép típusú drónt.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy hazaárulás címén őrizetbe vett egy mariupoli lakost, aki az ukrán titkosszolgálatok utasítására terrorcselekményt készült elkövetni a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont donyecki régió egyik járási bíróságának épületében. A gyanúsított a Telegramon keresztül kapott utasításokat, amelyek értelmében egy korábban előkészített rejtekhelyről házi készítésű robbanószerkezetet vett elő a merénylethez.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön az orosz biztonsági tanács állandó tagjaival a belbiztonság biztosításáról és a szomszédos országokkal fennálló kapcsolatok fejlesztéséről tárgyalt. Az ülésen Alekszandr Bortnyikov, az FSZB igazgatója és Vlagyimir Kolokolcev belügyminiszter tett jelentést.

(MTI)