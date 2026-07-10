Háború :: 2026. július 10. 14:16 ::

Ukrán főparancsnok: a háború fordulópontja még messze van

A háború fordulópontja még messze van, Oroszország nem mondott le céljairól, és fokozza támadó műveleteit, ezért nem szabad alábecsülni - fogalmazott pénteken az ukrán fegyveres erők főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij.

"A háború fordulópontja még messze van. Az agresszor nem mondott le a Luhanszki és Donyecki megyék teljes megszállására irányuló terveiről, arra törekszik, hogy kiterjessze támadó műveleteit Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyékben, valamint hogy létrehozza és kiterjessze az ütközőzónát Ukrajna északi régióiban. Növekszik a rakéta- és dróntámadások intenzitása, az irányított légibombák bevetése, valamint a civil lakosság ellen elkövetett bűncselekmények száma. Éppen ezért az ukrán fegyveres erők következetesen növelik harci képességeiket, hogy méltó ellenállást fejtsenek ki az ellenséggel szemben, és végső soron rákényszerítsék a Kremlt, hogy a mi feltételeink szerint kössön igazságos békét" - idézte a parancsnokot az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A hírügynökség jelentése szerint az orosz légierő péntekre virradóra légitámadást hajtott végre a Kramatorszkhoz tartozó Sabelkivka település lakóövezetére. A légicsapásban teljesen megsemmisült egy lakóház, amelyben emberek tartózkodtak - derült ki az ukrajnai katasztrófavédelem beszámolójából.

"A mentési munkálatok során a mentők két áldozat holttestét találták meg és emelték ki" - olvasható a Telegram-csatornán ismertetett közleményben.

A mentők mintegy 2 tonnányi építési törmeléket takarítottak el. A munkálatok már befejeződtek.

A támadás során tűz ütött ki egy másik lakóházban, egy garázsban, és lángra kapott három gépjármű. A tűzoltók gyorsan eloltották az összes tűzfészket, amelyek mintegy 136 négyzetméternyi területet érintettek.

(MTI)