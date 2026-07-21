Háború :: 2026. július 21. 22:40 ::

Zelenszkij leváltotta a hadsereg főparancsnokát

Leváltotta Olekszandr Szirszkij tábornokot, az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodimir Zelenszkij elnök kedden.

Az államfő azután döntött így, hogy napok óta zajlanak a főparancsnok leváltását követelő tömegtüntetések Kijevben és az ország más városaiban.

Az ukrán közösségi média értesülései szerint az államfő Mihajlo Drapatijt, az egyesített erők parancsnokát nevezte ki Szirszkij helyére.

"Egy a közös kívánságunk: győzelem az ellenség felett, (megfelelő) feltételek a fronton és olyan nyomás Oroszországra, amely a béke irányába kényszeríti" - közölte Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazásban kedd késő este.

Az államfő szerint "az út jelentős részét már megtették, Ukrajna védelme folytatódik, és minden harcos méltó bánásmódot érdemel".

(MTI nyomán)