Leváltotta Olekszandr Szirszkij tábornokot, az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodimir Zelenszkij elnök kedden.
Az államfő azután döntött így, hogy napok óta zajlanak a főparancsnok leváltását követelő tömegtüntetések Kijevben és az ország más városaiban.
Az ukrán közösségi média értesülései szerint az államfő Mihajlo Drapatijt, az egyesített erők parancsnokát nevezte ki Szirszkij helyére.
"Egy a közös kívánságunk: győzelem az ellenség felett, (megfelelő) feltételek a fronton és olyan nyomás Oroszországra, amely a béke irányába kényszeríti" - közölte Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazásban kedd késő este.
Az államfő szerint "az út jelentős részét már megtették, Ukrajna védelme folytatódik, és minden harcos méltó bánásmódot érdemel".
(MTI nyomán)