Háború, Videók :: 2026. július 24. 12:11 ::

Megváltozott háború: így pusztítják az ukrán drónok az orosz páncélosokat

Az orosz erők páncélosokkal, köztük legalább kilenc harckocsival próbálták áttörni az ukrán védelmet Dobropilliánál, de akciójuk kudarcba fulladt – írja az Ukrajinszka Pravda nyomán a Portfólió.

A Pomszta („Bosszú”) dandár Phoenix határőri egységének drónkezelői a szomszédos egységekkel együttműködve visszaverték az orosz támadást, amelynek során az oroszok több tucat páncélos járművet vetettek be.

Az ukrán határőrség szerint régóta nem volt ilyen nagyságrendű áttörési kísérlet a felelősségi területükön.

Az ukrán drónpilóták kilenc harckocsit, két páncélozott járművet és három Grad rakéta-sorozatvető rendszert semmisítettek meg, valamint több tucat orosz katona is az akció áldozatául esett a határőrség jelentése szerint.

A határőrség videót is közzétett a műveletről: