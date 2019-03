Publicisztika :: 2019. március 17. 20:29 ::

Ez nem Hunyadi szellemisége

Mint ismeretes, hallhattuk, olvashattuk a hírekben, katonai ruhába öltözött fegyveres rontott be az egyik christchurchi mecsetbe, majd válogatás nélkül lövöldözni kezdett az imahelyen. Az első hírügynökségi jelentések szerint több százan voltak a mecsetben, ahonnan néhány kilométerre, egy másik helyen is terrortámadás történt. A legfrissebb adatok szerint 50-en haltak meg.



Brenton Tarrant nem Hunyadi szellemiségét követte

A terrortámadásnak a legfrissebb hírek szerint legalább 50 áldozata van. Korábban 40 halálos áldozatról és húsz súlyos sebesültről szóltak a jelentések. A város központjában lévő Maszdzsid al-Núr mecsetnél 41, Linwood külső kerület mecseténél hét ember halt meg, egy pedig kórházba szállítása után - mondta a rendőrfőkapitány, aki nagyon alaposan kiterveltnek nevezte a kettős merényletet.

Az egyik merénylő a 28 éves Brenton Tarrant, aki cselekedetét egyértelműn faji-vallási alapon követte el, a muszlimokat a a nyugati világ megszállóinak nevezte, és ami számunkra, magyaroknak érdekes, Hunyadi János nevét is felfestette fegyverére. Mint ahogyan sok más, korábbi király vagy hadvezér nevét, akik megütköztek a történelem folyamán az iszlámmal.

Némi gondolkodás után szántam rá magamat, hogy írjak a témáról. Mert sajnos megfigyelhető, hogy a radikális jobboldal egy-egy ilyen eset után béna kacsaként mozog. Kínosak érzik valamiért a reagálást, a baloldali, liberális oldal felől pedig – ha nem is kimondva – félszegen, de ott fogalmazódik a kérdés; „ezt akarjátok, ellenzitek a migrációt, 'uszítotok' a muszlimok ellen, látjátok, hová vezet?”

A hallgatás a legrosszabb válasz.

Ugyan mitől félünk? Nekünk semmi közünk ehhez az elmebeteghez, aki bármilyen jelzővel is címkézi fel magát, azokhoz éppúgy nincs köze, mint ahogy annak az ügynek árt a legtöbbet, amit szolgálni akar.

Az fél ilyen esetekben, akinek nincs értékrendje. Aki csak és kizárólag valami „antiként” határozza meg magát, valóban kényelmetlenül érezheti magát, hiszen egy ilyen tömeggyilkosságot senki sem vállalhat fel.

Keresztény és jobboldali értékrendünk alapján tegyük akkor rá ezt az eseményt az erkölcs és a várható hatás-ellenhatás mérlegére.

1. Nyilvánvaló, hogy az első a legfontosabb. Keresztényként vallom, hogy minden emberi élet egyedik, egyszeri, megismételhetetlen, ezért ezeknek az embereknek a halála is ugyanolyan tragédia, mintha keresztények haltak volna meg.

Hogyan is szólt Jézus a hegyi beszédében?

„Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.”

( Ez a keresztény tanítás szerint nem jelent önfeladást, hiszen a „szeretet rendjében” köteles vagyok a hozzám közelebb állót szeretni jobban, és ha kell, köteles vagyok megvédelmezni. Ez vonatkozik a szeretteinkre, családunkra, nemzetünkre, országunkra is. De ez merőben más kategória, mint ami Új-Zélandon történt.)

2. De ha megnézzük, mit ért el az - aki egyébként legbelül valószínűleg tudta és érezte, annak, amit tesz, semmi köze például Hunyadi János szellemiségéhez, e kiváló királyok és hadvezérek neveinek felfestései a gyilkosság legitimmé tételére szolgáltak – aki ártatlanokat gyilkolt le?

Az „fehér fajt”, az „európai civilizációt” kívánta tettével védelmezni. A migráció ettől nem oldódott meg. Európa iszlamizációja sem. Várhatóan sokkal több és kegyetlenebb ellencsapást fognak mérni ártatlan keresztényekre az iszlamisták. A jobboldali szerveződéseket még jobban megpróbálják erre hivatkozva démonizálni (tényleg, nem furcsa, hogy az illető nem tartozott egyik szervezethez sem?). A politikailag laikusokat pedig tökéletesen lehet majd riogatni a baloldal részéről, lám-lám, ide vezet, ha valaki felszólal például a multikulturalizmus ellen.

De akkor vajon mit remélhettek a gyilkosok? Azt, hogy a követésre találnak? Honnan, miért? A radikális muzulmán világban nyilván így van, mert az iszlám tanításaiból következik is ez, míg a kereszténységből egyáltalán nem. A gyűlölet útja nem a mi utunk, ártatlanok, fegyvertelenek legyilkolása pedig nem Hunyadi János szellemisége, ő hősiesen, bátran, csatában védelmezte Magyarországot és az európai civilizációt.

Lantos János – Kuruc.info