Publicisztika, Anyaország :: 2019. december 20. 11:24 ::

A sokarcú Fidesz: bevándorláspárti alpolgármestert is megszavaztak Tatabányán

Ha a 2015-ös év óta az ember pár mondattal szeretné leírni a kilencedik éve hatalmon lévő kormánypárt politikai stratégiáját, mindenképpen a bevándorlás kérdéskörével kéne kezdeni az ismertetést. A Brüsszellel való szembehelyezkedés – amely gátlástalanul befogadna és szétosztana minden harmadik világbeli jöttmentet – hol kisebb, hol nagyobb lánggal ég a Fidesz háza táján. Az „EU fővárosával” vívott „csaták” jelentős része ugyan politikai szemfényvesztés, és a látszat ellenére a politikai korrektség játékszabályain belül játszódnak, míg vannak olyanok is, amelyek egy valódi jobboldali, radikális párt számára is támogathatók. Persze nehéz komolyan venni egy olyan bevándorlásellenes kormánypártot, amely minden üres kijelentés és sokszázmilliós kampány ellenére is képes asszisztálni ahhoz, hogy – ráadásul egy megyei jogú városnak – bevándorláspárti alpolgármestere legyen.



Lusztig Péter (DK), Tatabánya újdonsült alpolgármestere. Ilyen egy igazi elszánt, tenni akaró, magyar férfiú fizimiskája! (forrás: Városunk, Tatabánya Facebook-oldal)

Tatabányán a szoros választási eredménynek és a kezdeti kaotikus helyzetnek köszönhetően még csak tegnap sikerült alpolgármestereket választani, s mivel az októberi választást csekély többséggel, de a szivárványkoalíció nyerte, így végül mindkét alpolgármestert is a kétes összefogás biztosítja. Ehhez azonban nem volt elég a baloldali frakció összes szavazata sem, a Fidesz-KDNP oldaláról is szükség volt támogatásra. Az egyezség végül meg is született, így lett Fekete Miklós (MSZP) és Lusztig Péter (DK) Tatabánya megyei jogú város két alpolgármestere. Az a Lusztig Péter, aki 2015-ben, amikor Tatabánya utcáin is százával mászkáltak a migránsok, azt javasolta, hogy ki nem használt önkormányzati lakásokat vagy állami ingatlanokat menekültszállóvá alakítsanak át, hogy oda költöztessék a hívatlan sáskahadat. Annak ellenére, hogy a helyi Fidesz-frakció akkor, 2015-ben, és most, 2019-ben, az önkormányzati választások előtt is „körbeaggódta magát” a „Lusztig-tervet” illetően, 2019 decemberében már minden fennakadás nélkül fogadták el a DK-s politikus jelölését.

S, hogy milyen okokból születhetett meg ez a bizonyára a fideszes szavazók szerint is érthetetlen és felháborító lépés? A válasz természetesen mi más lenne, mint gazdasági érdek, amely a politikai korrektség pályáján játszó, egymástól igazából alig különböző „demokrata pártok” számára mindig is fontosabb volt, mint bármilyen magasabb szintű, eszmei vezérelv. Így maradt meg a T-szol Zrt. (Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely a helyi érdekeltségek, pl. tömegközlekedés, ernyőszervezete) igazgatótanácsa, valamint minden önkormányzati tulajdonú gazdasági cég fideszes irányítás alatt. Ennyit az elvekről!

Úgy gondolom, hogy a jelenség nem szorul különösebb magyarázatra. Az állítólag bevándorlásellenes Fidesz, amely évek óta szinte kizárólag erre építi fő retorikáját helyi és országos szinten is, seperc alatt képes szembemenni saját elveivel, szavazóikat cserbenhagyva, ha éppen azt diktálják önös érdekeik. Biztos, hogy ők fognak „megvédeni” minket az EU agresszív, liberális politikájától? Aligha gondolhatjuk. Tatabánya-szinten pedig akkor válik az eset különösen röhejessé, ha történetesen emlékszünk rá, miként hakniztak a fideszes politikusok a „Lusztig-terv” ellen.

Hazánk és Európa jövője sokkal fontosabb annál, minthogy önös gazdasági érdekekre hivatkozva odadobjuk azt, a magyar emberek pedig hiteles politikára és védelemre vágynak a tolakodó, agresszív EU-féle liberalizmussal szemben. Szükségszerű tehát olyan politikai alakulatok felé fordulni, amelyek ezt hitelesen meg is teszik. A Mi Hazánk helyi alapszervezete közleményben tiltakozott az árulás ellen, Boda Bánk László önkormányzati képviselő pedig kivonult az ülésteremből a gyalázatos szavazás ideje alatt.

A nemzeti ellenállás minden formájának első rendű feladata, hogy az emberek eszébe vésse: ha valódi változásokat szeretnének látni az országban, ki kell lépni a száz oldalról összefonódott, kétpólusú politikai mókuskerékből, és új utak felé kell fordulni, különben örökre ebben az áldatlan állapotban fogunk tengődni.

Mindenközben – szintén a tegnapi közgyűlés folyamán – a tatabányai baloldali frakció 2 tartózkodás mellett egyhangúan elutasította a Mi Hazánk Mozgalom javaslatát, miszerint a gyalázatos módon kereső önkormányzati dolgozók illetményalapját legalább 20%-kal emeljék meg. Ha a baloldal magát mindezek ellenére „szociálisan érzékenynek” tartja, akkor bizonyára nem kell sokat sakkoznunk annak kiderítése érdekében, hogy minden másban is hazudnak.



A "szociálisan érzékeny" baloldal éppen elutasítja az önkormányzati dolgozók illetményalapjának legalább 20%-os emelését. Ezzel ellentétben ők bizonyára szívesen vinnének haza minél nagyobb tiszteletdíjat (forrás: Mi Hazánk Tatabánya Facebook-oldal)

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info