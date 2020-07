Publicisztika, Anyaország :: 2020. július 21. 15:43 ::

Széljegyzet a Szijjártó Péter izraeli látogatásáról szóló MTI-hírhez

Szijjártó Péter tegnap ismét Izraelben járt, s vendéglátóival a többi között egyezményt írt alá arról, hogy a 2020-2023-as időszakban Magyarország minden évben ösztöndíjat ad 50 izraeli hallgatónak. Az MTI tudósításából azonban csak az derül ki, hogy Magyarország – valószínűleg – a három esztendő folyamán minden évben „fogad” 50 izraeli hallgatót. De azt, hogy ilyen gazdagok vagyunk, hogy még ösztöndíjjal is kényeztessük őket, csak az Izraeli Külügyminisztérium honlapjáról tudtuk meg. Más: az MTI még mindig nem tudja azt, hogy a nem latin betűket használó nyelvek tulajdonneveit, szavait nem az angol nyelv fonetikai szabályai szerint kell átírni magyar szövegkörnyezetben.



Gábi Áskenázi izraeli külügyminiszter és Szijjártó Péter sajtótájékoztatója Jeruzsálemben (fotók: Izraeli Külügyminisztérium)

Amint arról az MTI tudósítása nyomán portálunk is beszámolt : Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnap Izraelben tárgyalt mások mellett Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnökkel, Gábi Áskenázi külügyminiszterrel és Jizhár Sáj tudományos és technológiai miniszterrel.

Az MTI-től idézett hírben a többi között ez áll: (Szijjártó Péter) „Megjegyezte: megállapodtak, hogy 50 izraeli hallgatót fogadnak magyarországi tanulmányokra”.



Szijjártó Pétert fogadja Gábi Áskenázi a külügyminisztérium bejárata előtt

A fenti hírnek mi is utánajártunk, s megtudtuk, hogy az Izraeli Külügyminisztérium honlapja az 50 izraeli hallgató magyarországi „fogadásával” kapcsolatban az MTI-től eltérően, a lényeget még a szöveg aláhúzásával is kiemelve közli a vonatkozó egyezménynek az MTI által elhallgatott gyakorlati részét:

Egyetértési nyilatkozat született arról, hogy a 2020-2023. évre előirányzott magyar ösztöndíjprogram keretében Magyarország kormánya minden esztendőben finanszírozza 50 izraeli hallgató tanulmányi ösztöndíját.

Az igaz, hogy az MTI-tudósítás végén – az 50 izraeli hallgató Magyarország általi „fogadásáról” szóló szövegtől gondosan eltávolítva, különválasztva – szó van a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramra vonatkozó egyezményről is, de annak gyakorlati értelméről a beszámoló mélyen hallgat. Miután a gyakorlati lényegét az Izraeli Külügyminisztérium honlapjáról megtudtuk, föltesszük a kérdést: ilyen gazdagok vagyunk?



Szijjártó Péter, Gábi Áskenázi és Jizhár Sáj az Izraeli Külügyminisztériumban

De van más, szakmai, nyelvi vonatkozású észrevételünk is a MTI-tudósítással kapcsolatban. Az izraeli tudományos és technológiai miniszter, Jizhár Sáj nevét az MTI magyar szövegkörnyezetben következetesen az angol ábécé fonetikája szerint, illetve a divatos anglomániának megfelelően írja át (Izhar Shai). Pedig az MTA újságírókat is kötelező szabályzata kimondja: a nem latin betűket használó nyelvek tulajdonneveit, szavait magyar szövegkörnyezetben a magyar fonetika szabályai szerint kell átírni. Más szóval, a nevezett nyelvek szavait úgy írjuk át, ahogyan halljuk. Vagy legalábbis megközelítőleg úgy, mert például a héberben és az arabban vannak olyan hangok - nem is kevés -, amelyekre a magyar ábécében nincs megfelelő betű.

Az MTI munkatársai szíves figyelmébe ajánljuk a Ligeti Lajos keletkutató, turkológus, az Attila hunjainak eredete. Az ázsiai hunok című kiváló tanulmány szerzőjének főszerkesztésében, az Akadémiai Kiadó gondozásában, 1981-ben napvilágot látott Keleti nevek magyar helyesírása című kötetet.

H. J. – Kuruc.info