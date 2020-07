Publicisztika :: 2020. július 28. 14:46 ::

A cigányok továbbra sem szeretnének dolgozni

A címben foglalt állítás az egyik legáltalánosabb sztereotípia, mely kollektíve munkakerülő, lusta népségnek állítja be a cigányságot, holott csak a kirekesztő szemlélet az oka, hogy nem látjuk őket dolgozni, mondják a liberális valósághajlítók. De mit tegyünk, ha például az Opre Roma cigány párt azzal az ötlettel áll elő, hogy vezessék be a feltétel nélküli alapjövedelmet? Vizsgáljuk meg.



Forrás: YouTube

Néhány napja Facebook-oldalukon bejelentették:

Kedves barátaink! Ma levélben kerestük meg a belügyminisztériumot az alapjövedelem bevezetésével, a családi pótlék és a családi adókedvezmény drasztikus emelésével, valamint a titkosítások megszüntetésével kapcsolatban! Opre Roma

Sőt, a „roma szemmel, hetente megjelenő közéleti elemző műsorban” Kamarás István, a párt vezetője és Lakatos Lajos esélyegyenlőségi (bármit is jelentsen az) szakember lamentál majd egy órán át a témáról, magasabb fokú türelemmel bíró olvasóiknak ajánljuk.

(Egyébként ezt muszáj leírni, a videóban is elhangzik, jobb, ha tudjuk, a robotizáció miatt nem tudnak dolgozni a cigányok. Pedig akarnak.)

(A lassan a Párbeszéd szintjére süllyedő MSZP-nél is visszatér jó pár éve, mint vitaalap, de nem álltak be még nyíltan mögé - a szerk.) Önmagában persze azért, mert ők felvetették, még nem biztos, hogy kell foglalkozni az egésszel, bár tudjuk, az Opre Roma az, mely Északkelet-Magyarországból szeretne 4 megyét kiszakítani, s ott megalapítani az „önálló cigány tartományt”, tehát hallottunk már róluk. A másik fő mondanivalójuk pont a feltétel nélküli alapjövedelem, a „cigány tartományt” is akképpen képzelnék el, hogy a magyar állam azért biztosítsa számukra a feltétel nélküli jövedelmet. Most úgy tűnik, nincs türelmük ezt kivárni, már a meglévő határokon belül is szeretnék kiharcolni. Nyilván, joggal lehet megmosolyogni az egészet, amiért azonban mégis érdemes kitérni erre a nettó szélsőbalos felvetésre, hogy ezzel azért nincsenek egyedül a politikai térben. Pártok részéről persze nem halljuk még nyíltan, leszámítva a marginális méretű, de annál hangosabb Párbeszédet , csak burkoltan vagy (több) évtizedes tervként, de egyes szélsőbaloldali és neoliberális közéleti személyiségektől már az elmúlt években igen. Például Gulyás Mártontól vagy a köreinkben már a 90-es évektől kezdve méltán „népszerű” Tamás Gáspár Miklóstól, és még sokan másoktól.

Azért azt szögezzük le, hogy a feltétel nélküli alapjövedelmet sehol nem vezették még be, amire hivatkoznak, hogy igen, ott is azért erős megkötésekkel, de lényegében kijelenthető, ez sehol a világon nincs. Egyébként pedig teljesen ellentmond a józan észnek, a logikának és az igazságosság elvének, nem beszélve a gazdasági érdekeknek. Lényege, hogy egy ország minden polgára jogosult lenne egy rendszeres pénzösszegre, függetlenül életkorától, családi állapotától, munkaerőpiaci státuszától és minden más tulajdonságától.

Közgazdaságtani szempontból elég annyi hozzá, a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése rövidebb és hosszabb távon is hátrányosan érintené az adott ország versenyképességét. Az alapjövedelem visszavetné a munkaerő kínálatát, továbbá minőségi értelemben is rombolná azt, továbbmenve pedig a valós szociális problémákra sem adna megfelelő választ. Tulajdonképpen a feltétel nélküli alapjövedelmet nevezhetjük fix segélynek is. Több kutatás is született arról, hogy ez a segély a társadalom mentális és pszichés fejlődésére is negatívan a hatna. Számos tanulmány szerint az alacsonyabb foglalkoztatási és aktivitási rátával jellemezhető régiókban magasabb a szenvedélybetegségek és az öngyilkosságok aránya. E kedvezőtlen társadalmi hatások az említett makrogazdasági problémákat hosszabb távon tovább mélyíthetik.

Összegezve tehát, érteni véljük, miért vetik fel a fix segélyt az Opre Roma és a különféle anarcho-kommunista elemek, ez viszont szöges ellentétben áll a mi jobboldali és organikus társadalomról alkotott képünkkel. Az érdemelvű szemléletünkkel, mely ebben a tekintetben csakis munkaalapú lehet, a szorgalmasabbat jutalmazza, a leszakadókat szeretné felemelni, nem pedig a rátermettebbeket lehúzni alacsony, vegetáló színvonalra.

Lantos János – Kuruc.info